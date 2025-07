‚Nechceme, aby to usnulo.‘ Sokolové z Dobřichovic stále tlačí na prošetření hospodaření centrály

V kauze desítek milionů korun, které ukradla České obci sokolské pravděpodobně zesnulá asistentka bývalé starostky Eliška Colding, figuruje ještě jedno trestní oznámení. Tělovýchovná jednota z Dobřichovic ho podala na neznámého pachatele, protože chce zjistit, jestli za nezodpovědným nakládáním s veřejnými penězi nestál ještě někdo. „Nechceme, aby to nějak usnulo, aby se to nějak zašmoulilo,“ říká hospodář jednoty Jiří Geissler. Původní zpráva Praha/Dobřichovice 5:00 22. července 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tyršův dům | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Krátce po loňském odhalení kauzy nelegálního vyvedení desítek milionů korun z České obce sokolské (ČOS) zareagovala tělovýchovná jednota z Dobřichovic důrazně.

Její členové zveřejnili takzvanou Dobřichovickou výzvu, kterou požadovali nejen odstoupení někdejší starostky a kontrolních orgánů ČOS, ale také řádné prošetření nakládání se sdíleným majetkem.

„Naše trestní oznámení bylo na neznámého pachatele kvůli tomu, že Tyršův dům má několik středisek a jejich hospodaření – minimálně v několika případech – bylo velmi žalostné,“ vysvětluje hospodář jednoty Jiří Geissler s tím, že v areálu Tyršova domu chátralo třeba divadlo nebo bazén.

„Také hostel byl doveden podle všech informací do úplného stavu naprosté vybydlenosti. A to jsou všechno výsledky hospodaření, respektive ‚nehospodaření‘ s tím naším společným majetkem, takže jsme do toho trestního oznámení o zpronevěře více než 40 milionů korun dali ještě i tyto dovětky, které je třeba prošetřit,“ dodává.

Stejně jako při vyšetřování krádeže desítek milionů korun, ani v případě hospodaření se sokolskými penězi zatím není jasné, jak se vyšetřování vyvíjí. Dobřichovická jednota informace o stavu jejich trestního oznámení zatím nemá.

„Podávali jsme ho přibližně před rokem a od té doby jsme se asi dvakrát nebo třikrát pokusili požádat o nahlížení do spisu. Zatím nám to policie s odkazem na to, že vyšetřování stále pokračuje, neumožnila,“ popisuje hospodář. Ale jedním dechem dodává, že se jednota opět pokusí celou věc „popostrčit“.

„Shodou okolností jsem se minulý týden potkal s naším právníkem, který nám s trestním oznámením pomáhal. Znovu tedy budeme žádat o možnost nahlédnutí do spisu. Ale je velkým otazníkem, jak to dopadne. Každopádně nechceme, aby to nějak usnulo, aby se to nějak zašmoulilo,“ říká.

Podle mluvčího pražských policistů Jana Daňka je celá věc stále ve fázi prověřování. „Závěr ještě učiněn nebyl. Není nic nového, co bychom mohli zveřejnit,“ odepsal.

Na policii už byl kvůli trestnímu oznámení například i současný starosta ČOS Martin Chlumský, který byl v době krádeže milionů prvním místostarostou.

„Teprve vcelku nedávno byli členové bývalého předsednictva, včetně současného pana starosty, podat vysvětlení v rámci toho vyšetřování. Je pravda, že to bylo vcelku po delší době, samotnou mě to trošku překvapilo. Ale sama jsem právník a vím, že policie má té práce až až,“ popisuje současná první místostarostka Kamila Šrolerová.

Výzva pořád platí

Podle Geisslera jejich výzva – i přes změny v sokolském vedení a vyšetřování kauzy – stále platí.

„Zatím nedošlo k ničemu, co by nás přesvědčilo, že není snaha od toho odvést pozornost. Jen z doslechu vím, že na tom posledním sjezdu byla přednesena zpráva o auditu, který byl kvůli kauze zpracován. A diskuse k tomu byla nulová,“ vysvětluje Geissler, podle kterého pokulhává i informování o celé kauze stran vedení obce.

Poukazuje i na to, že Česká obec sokolská má stále prakticky stejnou kontrolní komisi, která neuhlídala zmizení desítek milionů korun. „To já prostě považuju za naprostý Kocourkov,“ konstatuje. Sám ve své poslední kandidatuře do kontrolního orgánu neuspěl.

Že byla zvolena prakticky stejná kontrolní komise, potvrzuje i první místostarostka Šrolerová. Ta ale současně upozorňuje, že není důvod komisi z čehokoliv podezřívat.

„Podle závěrů forenzního auditu neměla kontrolní komise ani nástroje, jak v dané době a za daných podmínek odhalit tak sofistikovaný podvod, který byl k vyvedení financí ČOS tehdy použit,“ odvolává se na závěry auditorů.

A zároveň odmítá, že by Česká obec sokolská s župami a jednotami o kauze otevřeně nekomunikovala. Podle Šrolerové jsou o posunech v kauze informováni zástupci žup na výboru a odtud mají správně informace putovat právě do jednot.

„Auditní zprávy, které prováděla společnost KPMG, byly prezentovány přímo zástupci KPMG. Taktéž právní zástupce, který nás zastupuje v dané záležitosti v kauze, tak i on osobně vždy na Výboru ČOS prezentoval aktuální stav, byl připraven na jakékoliv dotazy a stejně tak i zástupci KPMG i my jako statutární orgán České obce sokolské. Překvapilo mě, že po prezentacích závěrů, když byl prostor pro dotazy, tak jich padlo pár, zhruba jednotky, ale že by se rozběhla dlouhá diskuse či snaha o vysvětlení dalších podkladů, tak to jsem nezaznamenala,“ potvrzuje nicméně Geisslerovy informace o průběhu posledního sjezdu.

Zároveň ale připomíná, že jak župy, tak jednoty mohou využívat k informování o kauze služby sokolské právní poradny nebo takzvaného oznamovacího kanálu.

„Říkáme tomu také etická linka. Tu lze dohledat na stránkách Sokol.eu a tam lze psát jakékoliv podněty. Například to, že se někdo stal svědkem nějakého neetického jednání nebo kdyby nám chtěl dát jakoukoliv zpětnou vazbu či jakýkoliv dotaz. Osobně se tedy domnívám, že určitě župy a jednoty možnosti klást dotazy mají,“ dodává.

Kauza ukradených milionů Případem, kdy Eliška Colding, asistentka bývalé sokolské starostky Hany Moučkové, měla údajně vyvést z České obce sokolské (ČOS) nepozorovaně desítky milionů korun, se policisté zabývají od začátku loňského roku na podnět Finančního analytického úřadu. Krátce na to spáchala asistentka coby údajná pachatelka podvodu sebevraždu. Kauza stála místo nejen zmíněnou starostku Hanu Moučkovou, ale i jednatele ČOS Josefa Těšitele. Po obou bývalých statutárech navíc plánuje nové sokolské vedení způsobenou škodu vymáhat formou civilní žaloby – a to hned po dokončení policejního vyšetřování. Jen Moučková s Těšitelem totiž mohli podle auditorů vyvádění sokolských peněz zabránit, protože jako jediní měli k financím spolku přístup a mohli s nimi nakládat. Podle závěrů auditní zprávy, kterou jsme dříve zveřejnili, měla asistentka při krádeži zneužít právě jejich bankovní identitu. Ačkoliv sokolům vznikla škoda ve výši více než 40 milionů korun, nové vedení České obce sokolské dopředu odmítlo, že by muselo kvůli kauze prodávat některý majetek. Připustilo ale nutnost odkladu řady plánovaných investic.