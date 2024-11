‚Nechceme tady druhý Špindl.‘ Budoucnost skiareálu v Bedřichově je zatím nejistá

Na setkání obyvatel v Bedřichově se zástupci obce se lidé seznámili s tím, jak by obec chtěla ochránit zájmy tamních podnikatelů před developerskými plány nových vlastníků lyžařského střediska. „Myslím, že bychom si toho měli všichni vážit, abychom z toho tady neudělali Špindl. Byť to samozřejmě má k tomu tendenci,“ řekl na setkání jeden z tamních podnikatelů, pan Šalda. Bedřichov 23:03 26. listopadu 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Setkání obyvatel Bedřichova s vedemí obce ohledně budoucnosti tamního skiareálu 25. listopadu 2024 | Foto: Johana Tománková

Budoucnost skiareálu v obci Bedřichov v Jizerských horách je zatím nejistá. Sjezdovky jsou rozprodané developerům a obyvatelé se právem obávají masivní apartmánové výstavby.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Na setkání obyvatel Bedřichova s vedením obce natáčela redaktorka Johana Tománková

Obec se chce do provozu zapojit, aby měla větší pravomoc v rozhodování o podobě oblíbeného lyžařského střediska. Nechala si proto zpracovat analýzu, která má napomoct k dalšímu jednání s novými vlastníky. Obec by pak mohla investorům nastavit zákonné hranice.

„Myslím, že bychom si toho měli všichni vážit, abychom z toho tady neudělali Špindl. Byť to samozřejmě má k tomu tendenci,“ řekl na setkání jeden z tamních podnikatelů, pan Šalda. On i další lidé z obce se obávají masivní apartmánové výstavby.

„Budeme dělat maximum pro to, aby se to nestalo,“ reagoval starosta Bedřichova Petr Holub ze Starostů pro Liberecký kraj s tím, že by se obec chtěla zavázat k dalšímu jednání s významnými aktéry v areálu.

26:10 Mapuje vytížení turistických tras. ‚Zákazy chce vždy někdo porušit, proto doporučujeme,‘ říká Cirhan Číst článek

„Chtěli bychom společnými silami vytvořit cílovou podobu areálu a vymyslet ten provozní model,“ uvedl starosta. Jakým způsobem by se mohla obec do provozu skiareálu zapojit, ukazuje studie, kterou si obec nechala zpracovat firmou KPMG.

Sjezdový areál v Bedřichově byl dlouhodobě ztrátový. Proto ho Tělovýchovná jednota Bižuterie prodala za zhruba 100 milionů korun developerské firmě Niseko a společnosti Bio shop. Obě stavbu apartmánového bydlení nevyvracejí.

Podle studie by obec mohla v souladu se zákonem vyjednat s investory hranice.

„Obce jinde v České republice přijímají nějaké zásady práce s investory, kde třeba zavazují toho investora, aby řešil odpadové hospodářství z developmentu. Nebo aby to mělo nějaký urbanistický ráz. Tak to je určitě něco, co by obec měla vypracovat a co nejdříve nastavit,“ vysvětlil na setkání zástupce firmy KMPG Pavel Kohout.

Zimní sezónu 2024/2025 majetkoprávní změny v Bedřichově neovlivní. Skiareál bude mít na starost ještě původní majitel.