‚Nechci to udělat, ale mám někoho zabít?‘ Střelec z Modřan se opět připomněl, chce zpátky do vězení
Muž v minulosti odsouzený za pokus o vraždu a těžké ublížení na zdraví během střelby v pražské čtvrti Modřany stojí opět před trestním soudem. Plyne to z obžaloby, kterou má iROZHLAS.cz k dispozici. Podle státního zastupitelství vyhrožoval policistům, napadl záchranáře a hrozil správkyni domu, v němž žil. Muž je v podmínce a podle obžaloby chce zpátky do vězení. Justice se případem zabývá od července.
Byl to jeden z prvních případů střelby na veřejném prostranství v novodobé české historii. Tehdy osmadvacetiletý Jindřich Pirner 27. června 2011 pozdě večer chodil po pražských Modřanech a pod vlivem alkoholu a drog pálil po lidech. Tři zranil, jednomu z nich prostřelil hrudník. Pirner dostal 15 let vězení.
Trest si střelec odpykával v nejtvrdších věznicích v zemi, seděl ve Valdicích a později na Mírově. Za mřížemi ale nestrávil celou vyměřenou dobu, Okresní soud v Šumperku ho podmíněně propustil. Pirner vyšel na svobodu 25. října 2022. Od té doby mu běží sedmiletá zkušební lhůta, během níž se nesmí ničím provinit.
Jak ale zjistil iROZHLAS.cz, Pirnerovi hrozí návrat za mříže. A z obžaloby plyne, že o to sám stojí. Alespoň v tomto duchu podle státního zastupitelství křičel na policisty, když s nimi byl v konfliktu. Ještě předtím podle obžaloby vyhrožoval správkyni domu, v němž pobýval. Chtěla s ním řešit porušování domovního řádu.
Chtěl zpátky na Mírov
„Začal požadovat po přítomných policistech, aby ho odvezli do věznice Mírov, kde měl vykonávat trest odnětí svobody ve výši 15 let za pokus o vraždu. Že se jedná o jeho domovskou věznici, kde nebude mít existenční problémy, nemusí tam platit nájem, je tam teplé jídlo a má tam přítele. Že se venku necítí bezpečně,“ uvádí obžaloba.
Byla středa 6. listopadu 2024 po poledni. Pirner podle státního zastupitelství z bytu v rezidenčním domě v pražských Stodůlkách volal policii, aby jí oznámil úmysl spáchat sebevraždu. Když dorazila hlídka, záměr vzít si život popřel. Ale jak stojí výše, svěřil se jim s přáním vrátit se za mříže. Hlídka to odmítla, následně měl Pirner přitvrdit.
„Opakovaně sděloval, že nechce někomu ublížit, ale bude to muset udělat, pokud ho neodvezou zpátky do věznice. Že ublíží buď jim, nebo někomu jinému. Nebo co má dělat, jestli má ‚zabít nějakého kreténa na záchytce nebo co‘,“ říkal podle obžaloby trojici přítomných policistů.
Hlídka reagovala přivoláním záchranky, aby Pirnera odvezla na záchytku ve Fakultní nemocnici Bulovka.
Cestou ho provázel jeden z policistů. Během jízdy Pirner podle obžaloby pokračoval ve vyhrožování příslušníkovi i záchranáři. Když nereagovali, měl si odepnout bezpečnostní pás a záchranáře napadnout.
Zakročit musel policista, Pirnera spoutal. Státní zastupitelství jeho jednání vyhodnotilo jako vyhrožování s cílem působit na úřední osobu.
‚Ven už se nedostanete‘
První delikt ale podle obžaloby spáchal Pirner o dva týdny dříve. V úterý 22. října dopoledne volal provozní ředitelce rezidenční budovy. Předtím ho marně sháněla ona, aby s ním probrala pravidla domovního řádu. Pirner měl porušovat zákaz kouření a užívání omamných látek. Když se jí dovolal, měl ředitelce vyhrožovat.
„Pokud vstoupíte do mého bytu, tak se z něj nedostanete,“ měl jí oznámit. Pak se údajně ptal, jestli si hovor nahrává. Následně s ředitelkou mluvil o zločinech. Že to prý dobře zná, protože už obviněný byl. Ředitelka o jeho chování informovala bezpečnostní službu domu, ať si na něj dá pozor. Obrátila se také na místní oddělení policie.
Tímto skutkem se podle státního zastupitelství dopustil nebezpečného vyhrožování. Za oba delikty mu hrozí až tři roky za mřížemi. „Státním zástupcem je obžalovanému navrhován trest odnětí svobody ve výměře šest až devět měsíců,“ sdělila redakci Marika Zahradníčková, mluvčí Obvodního soudu pro Prahu 5, jenž případ od července projednává.
Pirnera se redakci nepodařilo kontaktovat. Spojila se jen s advokátem, který ho zastupoval v kauze střelby v Modřanech. Ten se však omluvil, že je na dovolené mimo Evropu. Pokud obvodní soud Pirnera uzná vinným, následně se justice bude zabývat porušením podmínky. V takovém případě by si musel odsedět také zbytek původního trestu.
Střílel pistolí po dědovi
Za střelbu v Modřanech Pirnera pravomocně potrestal Vrchní soud v Praze v březnu 2013, do vězení ho poslal za pokus o vraždu, těžké ublížení na zdraví a nedovolené ozbrojování. Do Modřan podle svých slov vyrazil koupit si od dealera marihuanu. Protože měl s touto čtvrtí špatné zkušenosti, vzal si s sebou samonabíjecí pistoli Walther po dědovi.
Nejprve se u zastávky Poliklinika Modřany dostal do rozepře s mužem, během sporu mu zamířil na hlavu. Potom ho střelil do levé nohy. Pak utekl do ulice Generála Šišky poblíž cvičiště pro psy, kde na něj prý několik lidí křičelo. „Znovu jsem vytáhl zbraň a vystřelil varovně do křoví, ale bohužel tam seděly ty dívky,“ vyprávěl pražské městské instanci, jež vyřizovala kauzu v prvním stupni.
Soudkyně Marie Marková však oponovala, že v ulici Generála Šišky střílel bez předchozí provokace. Pálil bez rozmyslu. Jednu z žen trefil do levé ruky. Když se ho pak místní snažili odzbrojit, zasahujícího muže střelil do zad v oblasti hrudníku. Pravomocný trest pro Pirnera následně obstál před Nejvyšším i Ústavním soudem.