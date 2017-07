'Necigareta' i v restauracích? Úřady řeší, jak se vypořádat s novým tabákovým výrobkem

Kuřáci mají další možnost, jak si dopřát cigaretu v restauraci. V Česku je už zhruba měsíc k dostání zařízení, ve kterém tabák nehoří, ale zahřívá se.

„Důležité je, že ta tabáková náplň se zahřívá jen na 300 stupňů Celsia, takže nevzniká žádný kouř, ale ani popel, také je méně cítit,“ vysvětlila Radiožurnálu fungování zařízení Klára Jírovcová Pospíšilová z firmy, která je výrobcem a prodejcem tabákových výrobků.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Necigarety a co s nimi

I když jde o tabákový výrobek, vnímá ho legislativa jako elektronickou cigaretu - a tu je možné kouřit právě i v restauracích.

„Máme za to, že i na používání tohoto výrobku lze analogicky aplikovat nový protikuřácký zákon, který stanovuje zákaz kouření a používání elektronických cigaret na různých typech míst,“ přiblížila stanovisko ministerstva zdravotnictví náměstkyně Lenka Teska Arnoštová z ČSSD.

Mezi místa, o nichž hovoří, patří třeba školy, zdravotnická zařízení nebo dětská hřiště.

Postoj ministerstva ale nemusí být konečný a v budoucnu by mohlo dojít k novelizaci zákona. Záležet bude na tom, jak se novinka ukáže v praxi.

Její zavedení ale kvitují lékaři. Má totiž menší dopady na zdraví kuřáků a méně riziková je i pro jejich okolí.

"Ten aerosol, ta pára prostě obsahuje o 90 % míň toxických látek, než ten klasický tabákový kouř. Dneska už víme, že i v případě elektronických cigaret určitě poklesl rozvoj onemocnění srdce a cév," vysvětlila lékařka Kamila Zvolská.

Jak zdanit?

Jak se k novému tabákovému výrobku postavit, teď řeší i ministerstvo financí. V současnosti se totiž zahřívaného tabáku netýká spotřební daň, která tvoří většinu ceny klasických cigaret.

Studie: ve filmech se kouří stále více. Spotřeba tabáku roste také ve snímcích pro mladé Číst článek

To by se do dvou let mělo změnit a ministerstvo už pracuje na změně legislativy. Připravená má být na podzim, řekla náměstkyně ministra financí Alena Schillerová.

„Pokud by ten proces probíhal standardně, tak by novela zákona o spotřebních daních, protože my chceme jít cestou novely, mohla být účinná od roku 2019,“ uvedla pro Radiožurnál.

Česko není jediné

Způsob, jak výrobky fungující na principu ohřívání tabáku zdanit, hledá i Evropská unie. Aktuálně pracuje na revizi směrnice, která by problém vyřešila plošně pro všechny členské země.

Jednotlivé státy ale mezitím přijímají vlastní opatření - spotřební daň už na ně uvalily třeba Německo, Itálie, Portugalsko nebo Slovensko. Sazba se ale liší od cigaret.

"Všechny evropské státy, které už na to uvalily spotřební daň, je zdaňují odlišně od cigaret. Buď po tyto výrobky vytvořily samostatnou daňovou kategorii, anebo je zdaňují na úrovni řezaného tabáku," vysvětluje Klára Jírovcová Pospíšilová.

Liší se také postoj jednotlivých zemí k zákazu používání těchto výrobků ve veřejných prostorách. Třeba Polsko, Maďarsko nebo Španělsko zvolily podobný postup jako u klasických cigaret, tedy úplný zákaz.