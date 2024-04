‚Něco takového si neumím představit.‘ Kolegyně z Modré laguny se u soudu zastaly Cimického

Jedna z žen uvedla, že za sebe vylučuje, že by se něco takového, co popisuje obžaloba, mohlo stát: „Protože si něco takového neumím představit. Tam je takový mumraj, že si myslím, že se to nemohlo stát.“ Zmínila i, že do ordinace zůstávají otevřené dveře, pokud je pacient sám nezavře.

Zdravotní sestry psychiatra Cimického si ničeho nevšimly. Obžaloba z té doby ale popisuje 14 skutků Číst článek

Státní zástupkyně k tomu uvedla, že výpovědi svědkyň nebyly překvapující. Podobně totiž mluvily už v přípravném řízení. Upozornila, že obě ženy začaly na klinice pracovat až po roce 2000, tedy až poté, co se měly stát některé skutky v obžalobě.

Odpoledne od 13 hodin soud předvolal ještě psychologa, který na Jana Cimického zpracoval psychologický posudek.

Poškozené teprve vyslechnou

U soudu v Praze začnou za týden vypovídat ženy, které údajně zneužíval psychiatr Cimický. Uvedla to státní zástupkyně Martina Adámková. Poškozených je celkem 39. Některé podle obžaloby psychiatr znásilnil, jiné údajně vydíral. Než padne rozsudek, potrvá to nejspíš ještě měsíce, dodává Adámková.

„Stále ještě vyslýcháme svědky, nikoliv poškozené. Poškozené budou vyslýchány od příštího týdne, od úterý. To začnou první kola.“

Některé ženy by podle státní zástupkyně mohly vypovídat veřejně. Záležet to bude jen na nich.

Jana Cimického obžaloba viní z 39 skutků, které se všechny týkají sexuálního napadení nebo znásilnění převážně z řad jeho pacientek. Protože jsou všechny skutky pouze přečiny, hrozí mu maximálně pětileté odnětí svobody. Psychiatr jakoukoli vinu popírá.