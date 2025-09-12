Nedaleko Mikulovic leží tuny povodňového odpadu. Místní se bojí kontaminace vody ve studních
Na kopci nad Mikulovicemi na Jesenicku leží i rok po povodních desetitisíce tun povodňového odpadu. Olomouckému kraji se zatím nepodařilo vysoutěžit firmu, která by ho odstranila. Hejtmanství zatím nechalo skládku alespoň oplotit, aby zamezilo navážení dalšího odpadu.
Až polovina věcí, které lidé dovezou do sběrného dvora v Mikulovicích, je podle tamního vedoucího odpad z loňských povodní. „Odpadu po povodni je pořád dost, počítám, že tak dva roky to budou tahat, protože většinou to mají po zahradách schované v koutku a tahají to,“ říká.
Odpad z povodní ale v Mikulovicích není jen ve sběrném dvoře. Na katastru obce je i pozemek, na který nechal Olomoucký kraj krátce po povodních navézt desetitisíce tun odpadu i přesto, že na začátku roku vypsalo hejtmanství soutěž na jeho likvidaci. Zatím se ale se skládkou nic neděje. „Samozřejmě jsme z toho mírně nervózní,“ říká starosta Mikulovic Roman Šťastný (STAN, nekandiduje ve sněmovních volbách) s tím, že i další vývoj je nejistý.
Podle mluvčí kraje Evy Knajblové je problém v tom, že se ve výběrovém řízení odvolala jedna z firem. „Olomoucký kraj odvoz povodňového odpadu z Mikulovic stále řeší, probíhá zadávací řízení. Aktuálně je deponie oplocená, aby se eliminovalo riziko možného návozu odpadu, který nepochází z loňských povodní,“ popisuje.
Situaci sledují i lidé v obci Hradec-Nová Ves, kteří mají skládku na kopci jen pár stovek metrů od domů. Mají hlavně obavu, že skládka může mít vliv na kvalitu vody ve studních.
Například chalupa Marty Hrnkové stojí jen minutu cesty autem od skládky. „Jsme si tady v obci všichni vědomi, jaké ohrožení to je a pokud to tam bude ležet déle, nastanou rozkladové procesy, které zamoří nejenom vodu, ale i okolní květenu, zvířectvo,“ obává se.
Druhou a zároveň menší skládku, kterou kraj zřídil ve Velké Kraši, už se podařilo odstranit. Práce skončily v srpnu s několikaměsíčním předstihem.