Nedělní nárůst nakažených je nejnižší od poloviny února, počet hospitalizovaných zůstává stejný

V neděli přibylo v Česku 3291 potvrzených nemocí covid-19, to je zhruba o 690 méně než před týdnem. Zároveň je to nejnižší nedělní nárůst od poloviny února. Počet hospitalizovaných s koronavirem se v mezitýdenním srovnání téměř nezměnil, v neděli bylo podle ministerstva zdravotnictví v českých nemocnicích 8362 covidových pacientů. Z toho 1930 bylo ve vážném stavu, o týden dříve jich bylo o 120 méně. Vyplývá to z údajů na webu ministerstva.

