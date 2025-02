‚Nedivím se, že Jurečkův paskvil vetoval,‘ reaguje Schillerová na prezidentovo veto. Vítají ho i soudci

Poslanci by měli o novele o platech veřejných činitelů, kterou v pondělí vetoval prezident Petr Pavel, znovu rozhodovat na březnové schůzi. Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka z KDU-ČSL k tomu řekl, že prezidentovo rozhodnutí respektuje a o dalším postupu rozhodne sněmovna. Prezidentův krok si získal přízeň nejen u opozičního hnutí ANO, ale také u Soudcovské unie. Praha 12:41 17. února 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podle Aleny Schillerové vláda připravila předlohu špatně a pozdě. | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Do konce února budeme chtít situaci řešit tak, že se vyplatí zálohy podle výše platů v minulém roce. O dalším postupu rozhodne Poslanecká sněmovna,“ uvedl Jurečka v příspěvku. Veto poslanci ještě můžou především hlasy vládní koalice přehlasovat.

‚Problém opět neřeší systémově.‘ Prezident Pavel vetoval novelu o zvýšení platů veřejných činitelů Číst článek

Pavlovo veto vítá Soudcovská unie, podle které je návrh zákona v rozporu s dřívějším nálezem Ústavního soudu. „Pokud by byl takto ten zákon přijat, tak působí retroaktivně – to je obvykle považováno za neústavní. To znamená, že by měnil výši platu dnes už dva měsíce zpátky u lidí, kteří za nějaké peníze pracují,“ uvedl prezident unie Libor Vávra.

Stejný postoj zaujímá i Unie státních zástupců, která novelu už dříve kritizoval. „Ten návrh zákona je výrazně flagrantně protiústavní, takže jsem rád, že pan prezident akceptoval námitky, které proti zákonu mělo Justiční grémium, Soudcovská unie i Unie státních zástupců,“ uvedl šéf unie Tomáš Foldyna.

Reakce opozice

Na nález Ústavního soudu navázala místopředsedkyně hnutí ANO Alena Schillerová. Podle ní vláda připravila předlohu špatně a pozdě. Dodala, že se nediví, že se Pavel odmítl podílet na chaotickém řešení.

„Přestože nález Ústavního soudu je z května, vláda reagovala až na podzim – a ještě tak, že ho vůbec nerespektovala,“ kritizovala v příspěvku na sociální síti X.

Novela o zvyšování platů veřejných činitelů putuje k Pavlovi. ‚Je protiústavní,‘ myslí si soudci Číst článek

Místopředseda hnutí ANO Radek Vondráček Pavlovo rozhodnutí také přivítal. „Prožíváme teď každý den nebývalé změny. I v Česku. Prezident Petr Pavel učinil nečekaný krok a rozhodl se svým vetem patrně poprvé razantněji vstoupit do politické hry,“ uvedl.

Na prezidentovo veto reagovala také Pirátská senátorka Adéla Šípová. „Aspoň tak někteří z nás zjistíme, jaké to je, když rodinám přijdou dávky o měsíce později. Tak snad nebudu muset prodat ledvinu,“ uvedla na síti X.

První místropředseda SOCDEM Lubomír Zaorálek prezidentovi vyčetl, že s pondělním vetem jedná příliš pozdě. „Kde byl prezident, když se okrádali důchodci? Ke byl, když se zvedaly daně chudnoucí střední třídě? Pokud chtěl řešit platy politiků, měl být iniciativní už před půl rokem,“ napsal na síti X.