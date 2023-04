Nedoplatky za teplo v desítkách tisíc korun. Lidé v Lubech jsou zaskočení a viní radnici, že je nevarovala

Nájemníky v Lubech na Chebsku zaskočily nedoplatky za teplo za loňský rok. Jsou v řádu desítek tisíc korun. Chtějí se proto obrátit na město, které je správcem městských bytů. Vadí jim, že je na takovou možnost město neupozornilo. Dodavatelem tepla v Chebu je soukromá společnost Lubská Kalora s. r. o., která tvrdí, že musela loni reagovat na prudké zdražení plynu. Luby 16:36 25. dubna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lidé se shromáždili před úřadem | Foto: Andrea Strohmaierová | Zdroj: Český rozhlas

„Lidé by se měli dozvědět, jak tato situace vznikla a kdo pochybil v komunikaci. Protože správce bytů je město a to by si mělo tyto věci pohlídat. Znám lidi, kteří mají nyní doplácet i 50 000 korun nebo více. To je pro řadu z nich nereálné,“ stěžuje si Petra Šístková, jedna z nájemnic obecních bytů.

„Já doplácím 55 957 korun,“ potvrzuje další nájemnice. „Byl to šok a jsem naštvaná. Celkovou částku na zaplacení určitě nemám. Z města nám nedali vědět.“ Kdyby dostala zprávu, že si má navýšit zálohy, udělala by to.

Další lidé dávají najevo své překvapení a šok na sociálních sítích. „Chceme se tak zeptat na městě, jak se to stalo. Kdybychom byli včas upozorněni na to, že teplo bude tak drahé, daly se zvýšit zálohy. Nebylo by to příjemné, ale lidé by pak nemuseli mít desetitisícové nedoplatky,“ míní Šístková.

Zatímco v roce 2021 platili lidé přes 600 korun za gigajoul, loni to byl trojnásobek, přes 1800 korun.

Lidé proto přišli na jednání zastupitelstva zeptat se, proč je město včas nevarovalo, že je potřeba si navýšit zálohy. Radnice ale tvrdí, že město je jen prostředníkem mezi dodavatelem tepla a nájemníky. A na zálohy politici upozorňovali v radničním zpravodaji.

„Město ovlivnit cenu tepla nemůže. A všichni víme, co se stalo 24. února loňského roku na Ukrajině a jak na to reagoval trh s plynem. Město je v roli toho, kdo dostane od firmy vyúčtování za své byty, zaplatí ho a pak náklady rozúčtuje mezi nájemníky. Letos to bylo o pět milionů korun více,“ brání se starosta Lubů Vladimír Vorm (za KDU-ČSL).

„Už v minulých letech byly na Lubské Kaloře kontroly Energetického regulačního úřadu a nezjistily pochybení. Vláda loni slibovala pomoc i teplárnám, ale dosud se tak nestalo. A zastropování cen plynu přišlo až od začátku letošního roku,“ dodává starosta Vorm.

„Ano, je mi jasné, že to bylo pozdě. Ale primární bylo zajistit, že Lubská Kalora bude vůbec vytápět.“ Vladimír Vorm (starosta)

K 1. listopadu tak radnice navýšila zálohy. „Ano, je mi jasné, že to bylo pozdě. Ale primární bylo zajistit, že Lubská Kalora bude vůbec vytápět. Situace byla tak napjatá, že firma do poslední chvíle nevěděla, jestli plyn nakoupí,“ říká starosta.

Jeho slova potvrzuje prokuristka firmy Eliška Navrátilová, která upozorňuje, že firma čekala na pomoc státu. Proto zálohy lidem dlouho nezvyšovala.

„My jsme informovali město. Ani si nejsme schopní představit, že by lidé ty zálohy byli schopní zaplatit. Pořád byla slíbená pomoc od státu, ta ale nepřišla. Pokud přijde, budeme o ni žádat,“ říká Navrátilová.

Neměla zafixované ceny

Společnost Lubská Kalora s. r. o., která v Lubech vyrábí a dodává teplo do městských, družstevních a dalších bytů, patří mezi ty, které na rok 2022 neměly zafixované ceny plynu.

Po začátku války na Ukrajině, kdy ceny vystoupaly na mnohanásobky cen roku 2021, musela i Lubská Kalora nakupovat plyn za tržní, aktuální spotové ceny.

„Cena tepla vzrostla kvůli cenám plynu zhruba třikrát. My jsme o tom naše odběratele včas informovali a někteří na to reagovali tím, že zvýšili zálohy. Město ale zálohy nezvedalo,“ tvrdí jednatel Lubské Kalory Jaromír Brož.

Náklady na nákup energií, plynu a elektřiny podle něj stouply ze 4,5 milionu korun v roce 2021 na 16 milionů v roce 2022.

„S tím se nedalo nic dělat. My jsme snížili vlastní náklady a zastavili investice, ale to samozřejmě ceny plynu nevyrovnalo,“ doplnil. I on připomněl, že se už tři čtvrtě roku jedná o možné kompenzaci státu pro teplárny a zatím bez výsledku.

„Pokud by se dotace schválily, pak by se odběratelům tyto peníze přeposlaly zpět,“ řekl Brož. Firma má podle něj nyní nakoupený plyn za ceny nižší, než je státem definovaný cenový strop.

Pro nájemníky, kteří mají doplácet desetitisíce korun, by mohlo být řešením, kdyby se letos ponechaly vyšší zálohy, a nedoplatky za loňský rok by se tak daly během letošního roku vyrovnat.