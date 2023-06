‚Nedošlo k porušení závazků.‘ TSK nechce sankce za zpoždění oprav Barrandovského mostu

Pražská Technická správa komunikací (TSK) nebude chtít po stavební firmě Porr sankce za zpoždění loňských oprav Barrandovského mostu. Správce stavby vyhodnotil, že firma neporušila smluvní závazky tak, aby mohly být právoplatně stanoveny následky, řekl ředitel TSK Jozef Sinčák ve čtvrtek. TSK s firmou stále jedná o cenách některých loňských víceprací. Praha 18:51 29. června 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Opravy začaly loni 16. května a původně měly skončit 2. září. Kvůli vynuceným úpravám projektu bylo v létě dokončení oprav posunuto do 29. září | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Opravy začaly loni 16. května a původně měly skončit 2. září. Kvůli vynuceným úpravám projektu bylo v létě dokončení oprav posunuto do 29. září. Poté následoval další odklad a most byl zprovozněn až v polovině října.

Arbitrem mezi TSK a stavebníkem byl správce stavby, a sice sdružení firem pod vedením IDS, Contract Managment a VIS. Správce prostudoval podle ředitele všechny dokumenty včetně analýz zhotovitele i pražských silničářů.

„Po dlouhých a těžkých diskusích, kdy jsme vyvíjeli obrovský tlak na to, abychom obhájili jistou část toho prodlení a byla sankcionována, tak nakonec verdikt správce zněl, že vůči dni, kdy došlo k fyzickému předání stavby, nedošlo k nějakému selhání nebo porušení smluvních závazků zhotovitele tak, aby mohly být právoplatně sankcionovány. Takže z tohoto pohledu sankce nebudou uplatňovány,“ řekl Sinčák.

O uplatnění sankcí se začalo mluvit loni právě kvůli zdržení oprav. Přesné podmínky a jak vysoké byly, ale TSK ani magistrát nezveřejnily. Částky, které se loni v médiích objevovaly, neodpovídají podle Sinčáka realitě. „Celá situace byla vytržena z kontextu, kdy došlo k dezinterpretaci smluvních podmínek a cifry, které létaly éterem, byly naprosto nadnesené a rozhodně neodpovídaly smluvní realitě,“ řekl.

TSK však stále jedná se stavební firmou o cenách víceprací, kdy nejsou dořešeny některé její finanční nároky. „Doufám, že v řádu dnů, do poloviny července, že zhotovitel předloží správci všechny potřebné náležitosti tak, abychom s vypořádáním druhé etapy mohli uzavřít i tu první,“ řekl Sinčák.

Při současných opravách podle Sinčáka TSK s dodavatelem průběžně jedná a obě strany se snaží vtěsnat všechny práce do domluvených harmonogramů. A to se podle něho zatím bez problémů daří. „Takže věřím, že nebude docházet na sankční řešení,“ dodal.

V letošním roce zahájili silničáři opravy v pondělí 15. května a zahrnují práce v levé polovině jižního mostu ve směru ze Smíchova do Braníku a na rampě z ulice K Barrandovu. Letošní práce potrvají do konce prázdnin.

Barrandovský most z roku 1983 je součástí městského okruhu a dosud nebyl nikdy opravován. Denně ho přejede na 140 000 aut, což z něj dělá nejvytíženější komunikaci v Praze. Rekonstrukce stavby je rozložená do několika let a vždy potrvá jen část roku. Celkem vyjdou práce za celé období na 594,5 milionu korun.