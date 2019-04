Českého česneku bude letos málo a podraží. Prodejci ho nahrazují produkty z Číny a ze Španělska

Českého česneku je nedostatek. Řada pěstitelů už loňskou úrodu vyprodala a teď čekají na další sklizeň. Jenže ta začne nejdříve na konci června. Pokud zákazníci na pultech obchodů domácí česnek seženou, jeho cena je výrazně vyšší než loni. Někde už přesáhla 200 korun za kilogram. Může za to hlavně suché počasí. Do řetězců se tak dostává zejména česnek z ciziny, upozorňuje Radiožurnál. Praha 8:39 9. dubna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Českého česneku bude v obchodech málo. Spíš narazíte na produkty z Číny a Španělska. (ilustrační foto) | Foto: Miroslava Hospodárová

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si kompletní reportáž o česneku

Přestože se pole s česnekem v Česku rozrůstají, úrodě v posledních dvou letech příliš nepřálo počasí. Sucho z roku 2018 zapříčinilo, že sklizně česneku byly výrazně nižší než obvykle. „Loňský ročník byl charakteristický tím, že bylo velké sucho a tam, kde se zalévat nedalo, tam byly ty výnosy snížené dost výrazně,“ upozorňuje agronom společnosti Bramko Adam Zdražil. Samotné česnekové stroužky kvůli suchu také dosahovaly menších rozměrů.

Zájem lidí o český česnek přitom narůstá, což potvrzuje Filip Janda, který si otevřel vlastní obchod. „Jednou jsem viděl, jak kuchař dal do obyčejný česnekový pomazánky celou hlavu česneku a stále to nijak nechutnalo,“ vysvětlil Janda, jak se k pěstování česneku dostal.

Začínal s místností asi 4×3 metry, kde prodával vyloženě jen česnek. „Bylo tam osm beden s česnekem a jedna stará váha. Skončili jsme třeba na 100 kilech denně, že jsme prodávali,“ dodal.

Brambory jsou nejdražší za posledních pět let. Za vyšší ceny může hlavně loňské sucho Číst článek

Práci stěžuje skladování

Podle Adama Zdražila je náročné také skladování. „Nechat ho od podzimu do jara tak, aby se do něj nedostala nějaká choroba nebo škůdce, je dost problematické,“ upozornil Zdražil.

Výsledkem je snížená produkce a rostoucí cena. Letos v únoru už ho prodejci nabízeli za průměrných 116 korun. Meziročně se tedy cena česneku zvýšila o průměrných 16 korun za kilo. „Česneku je málo a cena česneku je samozřejmě vysoká kvůli počasí v loňské sezóně,“ potvrdil mluvčí společnosti Tesco Václav Koukolíček.

V regálech Čína a Španělsko

Objednejte si Newsletter na každý všední den Napište do pole iRozhlas Smazat OK Neplatný e-mail,

zkuste jiný

Spíš než na český česnek teď lidé v regálech obchodů narazí na zboží z Číny. A například v Albertu se snaží nedostatek nahradit španělským dovozem. Právě ze Španělska a Číny loni firmy dovezly česnek za víc než 260 milionů korun. A trend se zřejmě jen tak nezmění. Ani na letošní sklizeň totiž nejsou výhledy nejlepší.

„Zákazník si bude muset zvyknout na vyšší cenu. A je velmi pravděpodobné, že česneku nebude dostatek, takže i zemědělci se budou snažit to vyprodat co nejdříve, aby uvolnili sklady na jiné plodiny. Je předpoklad, že na jaře už český česnek zase neseženou podobně, jako je to v letošním roce,“ řekl Radiožurnálu šlechtitel česneku z Chvojence Václav Kozák.

Čínský česnek přitom vůbec není tak silný jako ten český. Důvodem je odlišný způsob sklízení a nižší obsah silic. Český česnek je sklízen v celé rostlině bez toho, aniž by se čistil od hlíny, a zhruba měsíc a půl se ještě vysušuje a nechává dozrát. Během této doby je schopný si stáhnout ještě další silice z kořenů a natě.