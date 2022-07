Výběr z médií: odchod do předčasného důchodu, pád cen grafických karet a firemní benefity

V tisku se ve čtvrtek dočtete, že stále víc lidí odchází do předčasného důchodu, píše E15. Lékařská komora chce kontrolu soudních znalců píší Lidové noviny. Právo napsalo, že většina firem už nabízí výhody nějaké zaměstnanecké výhody. Hospodářské noviny informují o pádu cen grafických karet. Více se dozvíte ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:17 7. července 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít (ilustrační foto) | Foto: Dado Ruvic | Zdroj: Reuters

E15

Stále víc lidí odchází do předčasného důchodu. Tématu se věnuje E15ka. Předčasný důchod je přitom o stovky až tisíce korun nižší než ten řádný a to mnohým seniorům způsobuje ekonomické problémy. S nedostatkem peněz se potýká i penzijní systém. Bezmála třetina ze všech současných penzistů ukončila svoji kariéru dřív a odešla do předčasného důchodu. A podíl se počet těchto lidí mezi seniory za poslední dekádu neustále zvyšuje. Ještě v roce 2010 tvořily 19 procent všech příjemců starobní penze. V roce 2021 jich už bylo 28 procent.

Hospodářské noviny

Křemíkové sucho končí - pád krypta přinesl výprodej grafických karet. To je titulek Hospodářských novin. Dramatický pokles ceny bitcoinu, etheru a dalších kryptoměn může za skokové snížení výnosu z těžby kryptoměn. Těžaři nejprve přestali nakupovat předražené čip a nyní se zbavují svého vybavení. Ceny nových grafických karet tak klesají i pod doporučenou hranici. Pod tlakem může být i nová generace čipů na podzim.

Lidové noviny

Česká lékařská komora dlouhodobě volá po kontrole soudních znalců. Upozorňují na to Lidové noviny. Znaleckou činnost kritizuje třeba šéf komory Milan Kubek. Podle něj by lékařská komora měla mít vyšší pravomoci při udělování znaleckých oprávnění. Ministerstvo spravedlnosti ale tvrdí, že lékařům k tomu stačí atestace. Milan Kubek pro Lidové noviny popisuje hlavní problém soudních posudků. Podle něj může lékař posuzovat zdravotní problémy i mimo svůj obor. Kubek taky ale upozorňuje na to, že řada soudních znalců je v seniorním věku a jako doktoři nepracují už několik let.

Regionální Deník

Lidé začali šetřit na oblečení, second handy jsou opět plné. Zdražování se věnuje regionální Deník. Časem se mění taky postoj lidí k věcem z druhé ruky. Nakupovat v obchodech s už použitým zbožím se totiž stává trendem. Oblečení z druhé ruky lze kupovat taky online. I tam se zvýšila poptávka.

Deník N

Mají víceletá gymnázia stále smysl? Tématu se podrobně ve dvou rozhovorech věnuje Deník N. Podle analytičky Jany Strakové by víceletá gymnázia v Česku existovat neměla. Svůj smysl ale naopak mají podle ředitele gymnázia Jiřího Kuhna. Straková například doporučuje, aby k selekci nadaných dětí docházelo až později, než je tomu teď. Upozorňuje na to, že v páté třídě není možné jednoznačně určit, které děti jsou víc talentované.

Právo

Většina firem už nabízí výhody. To je titulek Práva. Zatímco v roce 2019 bylo bez nějaké výhody navíc jen zhruba 14 procent zaměstnanců, teď je to o dva procentní body méně. Deník Právo čerpá z analýzy portálu platy.cz. Jako nejčastější benefit přibyla práce z domova, píše Právo.