V Česku chybí léky na horečku pro děti. Lékový úřad vyjednal mimořádnou dodávku 350 tisíc balení

Sehnat léky na tlumení horečky u dětí je čím dál náročnější. Lékárny se potýkají s nedostatkem kvůli přerušeným dodávkám sirupů na český trh. Ty by se podle Státního ústavu pro kontrolu léčiv měly obnovit opět v lednu. Do té doby ústav dojednal mimořádnou dodávku léčiva, která má pokrýt tříměsíční spotřebu. „Dorazit by měla v následujících dnech, nebo během příštího týdne,“ říká ředitelka ústavu Irena Storová.

