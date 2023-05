V případě výpadku získáme čas pro zajištění léčiv z jiných zdrojů, hájí Válkovu novelu jeho náměstek

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) chystá novelu, která by nařídila farmaceutickým firmám povinnost držet dvouměsíční skladové zásoby léků. Zabrání úprava výpadkům v dodávkách léků na českém trhu? „Nezajistí dostupnost všech léků, ale zkrátí dobu nedostupnosti a zlepší obecně přístupnost léčiv pro pacienty,“ říká náměstek ministra Jakub Dvořáček. Praha 18:13 17. května 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Výkonný ředitel České asociace farmaceutických firem Filip Vrubel však věří, že z hlediska dodávek na trhu novela lepší dostupnost léčiv nezajistí.

„Dodávky léčiv jsou navázány na výrobu a její alokaci a také na alokaci dodávek na trh. Poslední problémy s dodávkami se navíc netýkají jen Česka, ale celé Evropské unie. A pokud léky chybí v celé Evropě, tak nejsme nijak schopni navýšit dodávky do České republiky,“ uvádí v Pro a proti ředitel.

Výrobce, tedy držitel rozhodnutí o registraci, zajistí dodávky po měsíc až dva, vysvětluje nový požadavek novely Dvořáček: „Jestli to bude mít jako skladovou zásobu nebo zajistí cizojazyčnou šarži léčiva nebo dodá jiný lék se stejnou účinnou látkou, je čistě na něm. My potřebujeme získat čas na zajištění léčiva z jiného trhu.“

„Dodavatel musí dodat léčivo, jehož objem odpovídá dvouměsíčním průměrným dodávkám za uplynulý rok. A to je kámen úrazu, protože nedávná poptávka po antibioticích byla enormní, několikanásobně vyšší oproti předchozím letem. Farmaceutická firma bude muset zajistit dodávky, ale ty se spotřebují rychle a otázka je, co pak. Tehdy nastane ten tvrdý výpadek,“ varuje Vrubel.

Role pojišťoven

Vše záleží na aktuálních spotřebách léčiv, připomíná náměstek. „Každopádně ten čas navíc ministerstvo a Státní ústav pro kontrolu léčiv budou mít. Mohli bychom být mnohem tvrdší a po farmaceutických společnostech žádat ještě větší množství, ale stávající podoba novely je ideální kompromis, který nám zajistí čas navíc pro zajištění léčiv třeba ze zahraničí,“ ujišťuje Dvořáček.

Podle něj ale v Česku především chybí zasmluvnění dodávek určitých typů léčiv: „V Německu jednotlivé spolkové země tendrují dodávky jak antibiotik, tak dalších generických léků. Výhodou tendru je jasný smluvní závazek, podmínky dodání a množství.“

„U nás je v tuto chvíli trh zcela volný, výrobce dodává to, co si myslí, že čeští pacienti budou potřebovat, a ne vždy se vše podaří zvládnout, jak ukázaly poslední měsíce. Do budoucna by navýšení ceny mělo být vždy vázáno na smlouvu mezi zdravotními pojišťovnami a výrobci, kde jsou jasně uvedeny množství a podmínky dodávky léčiv. To je ten velký rozdíl, který v Česku zatím nemáme,“ konstatuje náměstek ministra zdravotnictví Jakub Dvořáček.

Ďábel v detailu

Ceny léčiv i jednání s pojišťovnami jsou velký problém, upozorňuje ředitel. „Ďábel bude skryt jako vždy v detailu. Německo je dobrý příklad na některé věci, ale situace stran pojištění je u nás jiná. Zde máme Všeobecnou zdravotní pojišťovnu se zásadním 60procentním podílem na trhu a v některých skupinách léků a pacientů mají podíl ještě větší.“

„Neboli pokud se VZP domluví s jedním výrobcem, tak už jen tato jedna smlouva může způsobit monopol. Proto záleží na tom, jak novela bude napsána. Pokud ale zdravotní pojišťovna podmiňuje navýšení ceny léčiv tím, že se farmaceutická firma zaváže nejen k dodávkám vlastních léků, ale i ke kompenzaci v případě výpadku její konkurence, tak to je prostě problém,“ shrnuje obtížnou situaci farmaceutických společností Filip Vrubel.

Poslechněte si celou diskusi v audiu v horní části článku.