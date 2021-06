Nejistota, výběr žáků losováním. Nedostatek míst ve školách na Praze 5 vyburcoval rodiče k petici

Obyvatelé Košíř v Praze 5 si už řadu měsíců stěžují na nedostatek míst na základních školách. Sepsali proto petici a vynutili si tak úterní mimořádné zasedání zastupitelstva, které začíná v 8 hodin ráno. Radnice mezitím přišla s nápadem, jak problém dočasně vyřešit. Praha 10:17 22. června 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Já chci, aby ty děti nejezdily na prahu 6 a tam si dělali kamarády a čau, už si tam nemůžete hrát na hřišti. Aby si hráli tady a měli život spojený s místem, kde bydlí,” říká Barbora Simajchlová | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Já chci, aby ty děti nejezdily na prahu 6 a tam si dělali kamarády a čau, už si tam nemůžete hrát na hřišti. Aby si hráli tady a měli život spojený s místem, kde bydlí.”

Petici podepsala i Barbora Simajchlová. Ta sice bude řešit místo na základní škole pro své dítě až za tři roky, ale obává se už nyní. Stejně jako Iva Podlipná, kterou to čeká příští rok. Bojí se, že spádová škola bude žáky vybírat losováním.

„Já se teda budu asi hodně modlit, ať to klapne s tím losování. Když ne... asi stěhovat se nebudeme. Ale nevím. Nevím, co budu dělat. Ale budu brutálně naštvaná. A sem z toho vopravdu dost na nervy,“ popisuje.

Losování hrozilo už vloni. „Rodiče potom začali protestovat, městská část vyzvala ředitele, ať to řeší. Ten otevřel náhradní třídu v tzv. dřeváčku, což je dočasná budova na pozemku školy,“ říká místní obyvatel, pražský zastupitel a spoluzakladatel politického uskupení Praha 5 Sobě Pavel Světlík.

K losování nakonec nedošlo. Nedostatek míst je ale podle místních dlouhodobým problémem, který radnice neřešila. Ukázala to už v roce 2017 odborná studie a situace se dál kvůli výstavbě nových bytů zhoršuje.

Starostka kritiku odmítá

Starostka Renata Zajíčková z ODS kritiku odmítá a plánuje vznik dočasných pěti tříd v bývalé administrativní budově v ulici Naskové, kde mají do čtyř let vniknout bytové domy. S developerem už jedná.

„Ano, je to v začátku, jednání proběhlo několik, v podstatě jsem nenašli překážky, které by to znemožnily,“ tvrdí Zajíčková.

Pomoci by podle ní měla nová škola, kterou chce radnice postavit uprostřed košířského kopce. Do září 2025 tam chce radnice postavit první stupeň pro 300 dětí. U obou plánů má být jasno po prázdninách