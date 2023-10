Chybí pěstouni. Ministerstvo chce lednový zákaz umisťování nejmenších dětí do Klokánků posunout

Od ledna má začít platit zákaz umísťovat děti do tří let do zařízení typu Klokánek. Obzvlášť pro nejmenší děti je totiž lepší, když se dostanou do rodinné péče u pěstounů. Jenže pěstouni „na zavolanou“ nejsou všude dostupní. Praha 19:46 22. října 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Odložení zákazu o rok teď ve Sněmovně čeká na schválení (ilustrační foto) | Zdroj: Profimedia

Ministerstvo práce a sociálních věcí chce situacím, kdy odebrané dítě není kam dát, úplně předejít. Navrhuje proto zákaz umisťovat děti mladší tří let do těchto zařízení o rok odložit.

„Tak aby se situace v lednu vyřešila a nemuseli bychom řešit, že by někde náhodou zůstalo nějaké dítě. Druhým dechem říkám, že vidíme, že kapacity pěstounů narostly a dalo by se to pokrýt,“ vysvětluje ředitelka odboru rodinné politiky a ochrany práv dětí Martina Štěpánková Štýbrová.

Odložení zákazu o rok teď ve Sněmovně čeká na schválení. Ministerstvo ho prosadilo jako přílepek zákona o státní podpoře, který je před třetím čtením.

Kapacity pěstounů by podle vyjádření ministerstva měly i na ty nenadálé krizové situace stačit. Podle Štýbrové je krizových pěstounů na přechodnou dobu kolem 750. Problém je, že v některých krajích chybí. A třeba přitom právě tam je těch potřebných dětí hodně.

Jako příklad se typicky uvádí Ústecký nebo Karlovarský kraj. Potvrdila to i Romana Filková, která v Karlových Varech vede zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc SOS Sluníčko. Magistrát města ale tvrdí, že krizové pěstouny mají, a daří se jim proto malé děti do těchto zařízení nedávat.

Týrání či nebezpečí

Děti se do obdobných zařízení dostávají třeba v případě, kdy se objeví podezření na týrání v rodině. Obecně situace nastává kdykoli, kdy je pro děti nebezpečné zůstávat ve svém prostředí. To kromě zanedbávání může být třeba i v případě ztráty bydlení.

„To bývají většinou matky, které nad užívají alkoholické látky, nadužívají omamné a psychotropní látky a nedokáže se o to dítě postarat. Nebo jsou to chroničtí bezdomovci, co jsem jako bez přístřeší. Najde je Orgán sociálně právní ochrany dětí nebo policie venku na lavičce s malým dítětem,“ popisuje Romana Filková z SOS Sluníčko.

Na Praze 8 zase naposledy zařízení okamžité pomoci pro malé dítě využili, když matka začala překotně rodit a nebyl zrovna nikdo, kdo by se o dítě postaral.

Do těchto zařízení se děti většinou dostávají skrz Orgány sociálně právní ochrany dětí, tzv. OSPOD. Ten karlovarský zařízení pro ty nejmenší nepotřebuje.

Nedostatek pěstounů?

Podle Dagmar Kubičíkové z Profesní komory sociálně-právní ochrany dětí se všechny Orgány sociálně právní ochrany dětí vždycky snaží najít dítěti nejprve pěstouny. Zatím jich ale není tolik, aby se bez zařízení typu Klokánek obešli úplně.

„Kdyby se ministerstvu nepodařilo to, aby od 1. ledna byla prodloužená výjimka, tak jsem se dotazovala v Brně, v Ostravě, v Chebu, ve Středočeském kraji a všichni budeme mít úplně stejný problém,“ říká Kubičková. A to kam umístit dítě do tří let, když se hned nenajde krizový pěstoun.

Pokud se stihne přijmout přílepek, který odkládá zákaz na rok 2025, na pravidlech pro umisťování dětí do krizových zařízeních se v lednu nic nezmění. Pravidla by se ale mohla upravit v červenci, kdy by měla začít platit novela, která využívání Klokánků pro nejmenší děti omezí.

Zůstat by tam mohly jen měsíc a to jen v případě, že by se nenašel vhodný pěstoun. Déle jen v případě, že půjde o skupinu sourozenců, kterým je těžší najít pěstouny.