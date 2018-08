Obce bojují s nedostatkem pitné vody. Řešení vidíme v hlubinných vrtech, říká šéf hmotných rezerv

Píšť. Malá vesnice na Opavsku, která jako jedna z prvních přišla na jaře o přísun pitné vody. Tehdy zde pomohla Správa státních hmotných rezerv a vesnici pronajala cisterny. Kromě cisteren si vesnice půjčila také tzv. suchovod - částečně zakopané pružné potrubí, které přivede vodu z okolních obcí.

Sucho v Česku: nejhorší situace je na jihu Moravy a ve východních Čechách Číst článek

„Máme jasný horizont - do zimy. Ať nám to v suchovodu nezamrzne,“ prozradil pro Radiožurnál nezávislý starosta Píště Daniel Fichna termín, do kdy musí provizorium vyřešit. Podobně jako v Píšti teď kvůli suchu přibývají obce, které si techniku od Správy státních hmotných rezerv buď kupují, nebo pronajímají.

„Za poslední tři roky to bylo asi desetkrát, kdy jsme obcím reálně půjčovali cisterny na pitnou vodu, ale v letošním roce těch dotazů opravdu přibývá,“ vypočítal předseda SSHR Pavel Švagr.

Zapůjčení za poplatek několik tisíc korun měsíčně vítají hlavně menší vesnice. „Nemají například dostatečné hasičské cisterny, nemají obecně cisterny na pitnou vodu,“ tvrdí Antonín Kuchař ze Svazu měst a obcí.

Nejen technika, ale taky samotná pitná voda by se podle šéfa hmotných rezerv Švagra měla kvůli častému suchu dostat na seznam strategických surovin. „My bychom raději než cestou balené vody šli cestou hlubinných podzemních vrtů, které by se zakonzervovaly a mohly by sloužit jako voda aktuálně použitelná.“

Seznam hmotných rezerv vytvářejí resorty obrany, zemědělství a průmyslu a obchodu.„Pohotovostní zásoby jsou vytvářeny průběžně na základě plánování,“ řekl Petr Kutálek z ministerstva zemědělství. Výsledný soupis pak ale ještě musí schválit vláda.