V jihočeských rybnících je nedostatek vody, rybáři musejí uzavírat rybí sádky

Ulovené kapry, kteří čekají na export, rybáři dočasně sádkují u konkurenčního rybářství.

„V Čejeticích máme otevřenou poslední sádku a i tu zavřeme. Nemůžeme si dovolit vypouštět víc vody z rybníka Trnov, který je nad námi, protože tam chybí v současné době metr vody. Kdybychom vodu upustili, měli bychom nižší přírůstky a nedokázali bychom zaručit přežití ryb,“ říká vedoucí rybářské výroby Tomáš Zoubek.

Podle ředitele Petra Stehlíka musí teď Krajské školní hospodářství vozit ryby do sádek ve Vodňanech, což prodražuje provoz.

Ve spolupráci s Fakultou rybářství a ochrany vod ale rybáři přišli na řešení. „Spočívá v instalaci recirkulačních jednotek, což budou v podstatě filtrační zařízení, která nám budou vodu na sádkách vracet zpátky do oběhu. To znamená, že ji nebudeme muset neustále napouštět z rybníka. Do uzavřeného okruhu můžeme přidávat živiny a kyslík. Pevně věřím, že problém s vodou by nám to částečně pomohlo vyřešit,“ dodává Petr Stehlík.

Zařízení na obnovu vody začnou fungovat na všech sádkách Krajského školního hospodářství už v příštím roce.