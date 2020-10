Kvalifikovaný personál nenahradím, reaguje lékař na možné uzavření základních škol

Případné uzavření základních škol by připravilo Všeobecnou fakultní nemocnici v Praze až o 30 procent vysoce kvalifikovaného personálu, který by musel zůstat s dětmi doma. České televizi to řekl vedoucí lékař Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Všeobecné fakultní nemocnice Martin Balík. Praha 17:24 12. října 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Všeobecná fakultní nemocnice v Praze | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Podle něj má uzavření škol z epidemiologického hlediska nejistý efekt, pokud by k tomu kroku ale vláda přistoupila, mělo by to během 14 dnů, kdy by byly školy uzavřeny, fatální efekt, protože o pacienty by se nestaral kvalifikovaný personál.

Vláda má o dalších opatřeních proti koronaviru rozhodovat v pondělí odpoledne, ale už při pondělní dopolední diskusi na tripartitě převládl názor epidemiologů uzavřít i první stupeň základních škol.

Balík ale vnímá možné opatření v podobě uzavření základních škol jako ‚kudlu do zad všem zdravotnickým pracovníkům'. Všeobecná fakultní informace se podle něj stará o kriticky nemocné, kteří vyžadují vysoce kvalifikovanou péči, a pokud do práce nepřijde poměrně dost personálu, který má doma děti, tak se péče může zhroutit.

„Když mi jedna třetina personálu zůstane doma kvůli zavřeným školám, já je neumím nikým nahradit,“ zdůraznil Balík. V současné době je podle něj kapacita nemocnice dostačující a zásadně ani neomezujeme péči, i když pacientů s koronavirem v posledních dnech výrazněji přibývá.

Pokud by ale byly uzavřeny školy a nemocnice kvůli tomu přišla o třetinu vysoce kvalifikovaných zdravotníků, Balík si myslí, že „vláda bude mít na svědomí o dost víc mrtvých, protože o ty pacienty se nebude starat kvalifikovaný personál".