ANO požádá o výměnu ministra vnitra, říká Schillerová. Nevyloučila ani hlasování o nedůvěře

Poslanecký klub opozičního hnutí ANO zašle otevřený dopis premiéru Petru Fialovi (ODS) a bude žádat výměnu ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) kvůli kontaktům nynějšího šéfa civilní rozvědky Petra Mlejnka s obviněným lobbistou Michalem Redlem. V pořadu Partie Terezie Tománkové v CNN Prima News to řekla šéfka klubu Alena Schillerová. Praha 13:03 14. srpna 2022

Předseda ANO a bývalý premiér Andrej Babiš možné hlasování o nedůvěře naznačil v sobotu v komentáři, který uveřejnil deník Mf Dnes, pokud Fiala Rakušana neodvolá.

Fiala uvedl, že Babišem naznačené hlasování na něj dělá spíše dojem, že šéf ANO potřebuje překrýt své trestní kauzy v Česku a ve Francii. Rakušan Radiožurnálu řekl, že pro své odstoupení z vlády nevidí důvod.

Opakované kontakty s Redlem podle hnutí ANO diskvalifikují Mlejnka pro funkci v čele Úřadu pro zahraniční styky a informace (ÚZSI), Rakušan ho ale přesto odvolat nehodlá.

„Příští týden o tom budeme jednat. Předpokládám, že odejde od nás otevřený dopis panu premiérovi, aby situaci neprodleně řešil a provedl výměnu na postu ministra vnitra,“ uvedla Schillerová v Partii.

Rakušan už dříve uvedl, že o stycích s Redlem před jmenováním Mlejnka věděl a nevadilo mu to, protože vztah obou mužů byl pracovní. Nového ředitele Úřadu pro zahraniční styky a informace považuje za profesionála s úctyhodným kariérním profilem a nesdílí názor, že pouhý kontakt s jakkoliv problematickou osobou by měl člověka automaticky diskreditovat.

Jediným důvodem k Mlejnkovu odvolání by podle něj bylo to, kdyby Mlejnek nezískal prověrku na stupeň přísně tajné.

O situaci chtějí s Rakušanem mluvit příští týden i Fiala a další koaliční lídři. To v neděli v pořadu potvrdila i šéfka sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09), která předpokládá, že pokud by cokoli bránilo Mlejnkovi získat bezpečnostní prověrku, tak by ji nezískal.

Podezření z donášení

Ke svržení vlády při hlasování o nedůvěře je nutných nejméně 101 poslaneckých hlasů. Opoziční ANO a SPD mají ve dvousetčlenné sněmovně 92 hlasů, vládní koalice občanských demokratů, lidovců, TOP 09, Pirátů a STAN jich má 108. Premiér ministry přímo neodvolává, podle Ústavy navrhuje jejich odvolání prezidentovi.

O pravidelných stycích mezi Redlem a nedávno jmenovaným šéfem Úřadu pro zahraniční styky a informace Mlejnkem informoval tento týden server Seznam Zprávy.

Ve čtvrtek napsal, že podle jeho informací začala GIBS prověřovat podezření, že právě Mlejnek donášel skupině kolem Redla citlivé policejní informace, což v nedělním článku zmínil i Babiš.

Inspekce se ale v pátek proti těmto informacím ohradila a uvedla, že inspekce kvůli úniku informací v kauze Dozimetr šéfa rozvědky neprověřuje ani nevede trestní řízení, ve kterém by figuroval jako podezřelá osoba příslušník Úřadu pro zahraniční styky a informace.

Mlejnek sdělil serveru Seznam Zprávy, že se s Redlem zná od roku 2012. Potkával se s ním údajně jednou až dvakrát ročně.

V dané době pracoval Mlejnek ve firmě Techniserv, která dodává a instaluje technologické systémy a často se uchází o státní zakázky. Důvodem podle něj bylo to, že jako obchodník poptával zakázky pro svou firmu, ale žádnou jeho prostřednictvím nezískal.