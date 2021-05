Polovina komunistů podporuje vyslovení nedůvěry vládě. Ostatní neví, nebo odmítají hlasovat s pravicí

Vládu ANO a ČSSD čeká s největší pravděpodobností začátkem června hlasování o nedůvěře, potřetí ve volebním období. Rozhodující budou hlasy patnácti komunistických poslanců, kteří dosud kabinet Andreje Babiše (ANO) vždy podrželi. Tentokrát ale nevylučují, že se připojí k ostatním opozičním stranám. Radiožurnál proto oslovil zákonodárce za KSČM. Asi polovina z nich se kloní k vyslovení nedůvěry, druhá půlka zatím neví či se chce hlasování zdržet. Anketa Praha 7:04 19. května 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zleva: Vojtěch Filip, Pavel Kováčik, Stanislav Grospič a Jiří Dolejš (všichni KSČM) | Foto: Michaela Danelová, Český rozhlas/ František Vlček, MAFRA, Profimedia | Zdroj: Koláž iROZHLAS

Poslední hlasování o nedůvěře vládě v roce 2019 Babišova vláda pohodlně ustála. Totéž platilo i pro předchozí pokus opozice z podzimu 2018. Jenže tentokrát bude situace zřejmě napínavější.

Komunisté v polovině dubna vypověděli dohodu o toleranci menšinového kabinetu hnutí ANO a ČSSD a teď zvažují, jak se ke klíčovému hlasování postaví.

Před finálním rozhodnutím si komunisté ještě vyžádali stanovisko členské základny – krajské a okresní stranické buňky by ho měly dodat do konce května.

Proti vládě

Asi polovina komunistických poslanců se ale už teď kloní k vyjádření nedůvěry, mezi nimi například Jiří Dolejš: „Mám jakoukoli snahu zachraňovat vládu chvilku před volbami za naprosto zbytečnou. Upřímně řečeno ani nechápu tu poslední vlnu, která se nám to snaží rozmluvit, protože ono je to už skoro jedno, protože vláda stejně dovládne v demisi. Z mého pohledu je to takové zbytečné kličkování. Naše distance by byla aspoň srozumitelnější.“

K vyslovení nedůvěry vládě se přiklání i poslanec Jiří Valenta: „O našem postoji by měla s konečnou platností rozhodnout členská základna. Ale předpokládám na takových devadesát až sto procent, že budeme hlasovat proti důvěře vládě. Kdybych měl mluvit sám za sebe, tak já budu hlasovat proti důvěře,“ uvedl Valenta.

Podobně se k tomu staví i předseda strany Vojtěch Filip, místopředseda Stanislav Grospič nebo šéf poslaneckého klubu Pavel Kováčik. Všichni se prý ale podřídí rozhodnutí členské základny. „Je to potřeba pečlivě posoudit v souvislosti. Zatím jsem v souladu s tím, co jsem říkal předtím, tedy spíše podpořit vyslovení nedůvěry,“ uvedl Kováčik.

Filip nechce předbíhat: „Členská základna se má vyjádřit do 31. května, tak nevidím důvod, proč ten čas nevyužít,“ podotkl Filip.

Spíše k vyslovení nedůvěry se kloní i poslanec Leo Luzar: „Vláda ANO a ČSSD nás už vícekrát podrazila, takže se na to dívám docela negativně a nedůvěru bych vyjádřil. Ale můžu chápat, pokud se na to členská základna bude dívat z jiného pohledu, a sice že půl roku před volbami nemá smysl umožňovat pravici divadlo s vyjadřováním nedůvěry vládě,“ prohlásil Luzar.

Proti opozici

I poslanec Zdeněk Ondráček čeká na názor spolustraníků. Sám ale nechce podporovat snahy dalších opozičních stran. „V každém případě vím, že nebudu hlasovat jako ti, co to hlasování vyvolávají. Nevidím důvod, proč bych měl hlasovat jako někdo z ODS, od Pirátů a tak dále,“ řekl Ondráček.



Poslanec Alexander Černý zatím rozhodnutý není. Ovšem přiklání se spíše k variantě při hlasování se zdržet. „Premiér Babiš a jeho vláda moji důvěru rozhodně nemá. Ale problém je to, že ani ti, co vyvolají hlasování, moji důvěru nemají. Budu tedy bedlivě sledovat, jak se situace vyvine v příštích čtrnácti dnech. Nejdůležitější pro mě bude postoj mých kolegů, spolustraníků. Řekl bych, že tady na Olomoucku převažuje názor nebránit jednání o vyslovení nedůvěry, ale aktivně se toho spíš nezúčastňovat,“ uvedl Černý.

Rozhodnuta není zatím ani poslankyně Květa Matušovská. „My už jsme měli tento týden krajský výkonný výbor. Ptala jsem se našich členů a názor není jednoznačný. Osobně jsem spíš buď pro nedůvěru, nebo bych nehlasovala,“ uvedla Matušovská.

Velmi podobně se vyjádřila i Hana Aulická Jírovcová: „Tentokrát si opravdu počkám, jak se vysloví členové. Na druhou stranu bych asi nebyla ráda, kdybych byla souhrnně v pojetí pravicové opozice,“ sdělila poslankyně.

A nejednoznačný je zatím také názor Iva Pojezného: „Přikláním se k variantě, že nepodpořím důvěru vládě. To znamená, že buď budu hlasovat pro nedůvěru, nebo se hlasování nezúčastním.“

Pro připomenutí: zdržet se při hlasování o nedůvěře znamená de facto vládu nepřímo podpořit. Opozice totiž pro vyslovení nedůvěry potřebuje získat nadpoloviční počet všech poslanců, tedy minimálně 101. Koalice Spolu - tedy ODS, lidovci a TOP 09 - a také Piráti, hnutí STAN a SPD mají dohromady 87 poslanců. Rozhodující tak budou právě hlasy komunistů a také šesti nezařazených zákonodárců.

Členská základna

Krajské a okresní organizace KSČM mají do konce května svůj názor doručit Ústřednímu výkonnému výboru strany. Většina z nich zatím jasno nemá. To platí i pro Prahu, potvrzuje šéfka pražské organizace Marta Semelová. „V tuto chvíli vnímám názory pro i proti. Je mi jasné, že zbývá krátká doba do voleb a že pan Babiš pravděpodobně dovládne, nicméně moji důvěru tato vláda nemá. Ale samozřejmě počkám na výsledky jednotlivých okresních výborů,“ uvedla Semelová.

Podle předsedy ústecké KSČM Jaroslava Komínka komunisté měli vypovědět podporu vládě už dávno. „My dlouhodobě nesouhlasíme s naší účastí ve vládě, poslanci znají náš postoj už dávno, tak ať se podle toho zachovají. Odmítám teď tu hru, že se chtějí schovat za rozhodnutí členské základny,“ uvedl Komínek.

A vyjádřila se i předsedkyně KSČM v Hradci Králové Věra Žižková: „Mám jenom kusé informace, protože jednání na okresech zatím probíhají. Ale zatím to vypadá spíš tak, že rozhodně nebudeme podporovat pravicovou opozici. A pravděpodobně se toho nebudeme chtít účastnit.“

Podobně zatím vypadá situace v Plzeňském kraji, jak uvedl předseda organizace Miroslav Kavij: „Výsledek vám zatím nemůžu říct, protože ho neznám. Ale určitě tady budou rozporuplné názory, určitě tady nebude jednoznačné stanovisko. Můj soukromý názor je, že by bylo lepší se aktivně tohoto hlasování nezúčastnit. To znamená při hlasování odejít ze sálu.“