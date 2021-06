Ustojí Babišova vláda hlasování o nedůvěře? O výsledku rozhodne postoj komunistů

Vláda Andreje Babiše (ANO) bude potřetí čelit hlasování o vyslovení nedůvěry. Vyvolala ho pětice opozičních stran, která kritizuje údajný střet zájmů premiéra či nezvládnutou pandemii koronaviru. Aby kabinet zhruba čtyři měsíce před volbami padl, muselo by nedůvěru vyslovit 101 z celkem 200 poslanců. V historii Česka k tomu došlo jen jednou. Pozornost se nyní soustředí na komunisty. Právě jejich rozhodnutí bude pro výsledek hlasování klíčové. Praha 7:02 3. června 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vysloví poslanci vládě premiéra Andreje Babiše nedůvěru? Potřeba je k tomu 101 hlasů | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Širší vedení KSČM doporučilo v úterý večer patnácti stranickým poslancům opustit při hlasování o nedůvěře jednací sál sněmovny. Finální rozhodnutí ale padne až ráno před samotným hlasováním. Jednání sněmovny má začít v 9.00.

Z Ústavy Článek 72 (1) Poslanecká sněmovna může vyslovit vládě nedůvěru.

(2) Návrh na vyslovení nedůvěry vládě projedná Poslanecká sněmovna, jen je-li podán písemně nejméně padesáti poslanci. K přijetí návrhu je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech poslanců. Článek 73 (2)Vláda podá demisi, jestliže Poslanecká sněmovna zamítla její žádost o vyslovení důvěry nebo jestliže jí vyslovila nedůvěru. Vláda podá demisi vždy po ustavující schůzi nově zvolené Poslanecké sněmovny.

(3)Podá-li vláda demisi podle odstavce 2, prezident republiky demisi přijme.

Komunisté aktivně pro vládu hlasovat nechtějí. Pokud by ale skutečně opustili sál, nepřímo by Babišův kabinet podpořili, protože opozice by pro vyslovení nedůvěry nezískala potřebných 101 hlasů.

Pětice opozičních stran (ÖDS, Piráti, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN) nyní disponuje 68 hlasy. Proti vládě hodlá hlasovat také SPD s 19 poslanci a Trikolóra se třemi zástupci. To je dohromady 90 hlasů.

Proti naopak bude koalice hnutí ANO a ČSSD, která má dohromady 92 hlasů. Ve sněmovně jsou pak ještě tři další nezařazení poslanci - Lubomír Volný, Marian Bojko a Ivana Nevludová.

Hlasování po jménech

Ve sněmovně se očekává mnohahodinová debata. Při hlasování o nedůvěře vládě se pak postupuje abecedně po jménech od vylosovaného poslance. Každý přítomný musí vstát a své stanovisko nahlas říct - pro návrh, proti návrhu, zdržuji se.

Opozici jde jen o to být v médiích, vláda dovládne i v demisi, tvrdí předseda sněmovny Vondráček Číst článek

Opozice vyvolala hlasování o nedůvěře vládě mimo jiné kvůli údajnému střetu zájmů premiéra a jeho stíhání v kauze Čapí hnízdo, možnému nezvládnutí boje s pandemií koronaviru a nezískání jasné podpory spojenců v kauze Vrbětice. Podle Babiše je ale případné vyslovení nedůvěry čtyři měsíce před volbami zbytečné, hrozí podle něj destabilizace.

Pokud by sněmovna vyslovila vládě nedůvěru, záleželo by pak na postoji prezidenta Miloše Zemana. Ten v posledních týdnech několikrát zopakoval, že pokud by sněmovna vyslovila vládě nedůvěru, nechal by Babišovy ministry dovládnout v demisi až do voleb, které se uskuteční 8. a 9. října.

Cesta k hlasování o nedůvěře

Menšinový kabinet se dosud vždy při klíčových hlasováních opíral o patnáctku komunistických poslanců. V polovině dubna ale KSČM vypověděla dohodu s ANO o toleranci vlády.

Polovina komunistů podporuje vyslovení nedůvěry vládě. Ostatní neví nebo odmítají hlasovat s pravicí Číst článek

Předseda KSČM Vojtěch Filip následně prohlásil, že při hlasování o nedůvěře vládě se komunisté vysloví proti kabinetu. Opoziční koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) poté kvůli ztrátě komunistický hlasů vybídla Babiše, aby požádal o důvěru. Ten to ale odmítl.

Koalice Pirátů a Starostů a nezávislých v té době ještě preferovala rozpuštění sněmovny a případné předčasné volby. Varovala, že vyslovení nedůvěry by předalo moc prezidentu Zemanovi.

Když však nepřesvědčili k rozpuštění dolní komory dostatek dalších stran, iniciativu koalice Spolu pro hlasování o nedůvěře podpořili.

Z 15 pokusů 1 úspěšný

Babišova vláda čelila dosud dvěma pokusům o vyslovení nedůvěry. Ten poslední ustála předloni v červnu část opozice kvůli návrhu auditní zprávy Evropské komise ohledně Babišova údajného střetu zájmů.

Z celkem 15 pokusů o vylovení nedůvěry vládě v historii Česka uspěl jediný. Kabinet premiéra Mirka Topolánka sesadila opozice v březnu 2009 díky čtyřem hlasům z koaličního tábora.