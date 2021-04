Vyjádření nedůvěry vládě je reálné, ideální řešení jsou předčasné volby, říká Pekarová Adamová

KSČM přestává podporovat vládu a podle předsedy Vojtěcha Filipa by se komunisté připojili k hlasování o nedůvěře vládě. Premiér Andrej Babiš (ANO) reagoval, že vláda nemá důvod žádat o důvěru a chce dovládnout do voleb. „Každý demokratický premiér v jakékoli zemi, kde by bylo jasné, že ztratil důvěru ve sněmovně, by tak učinil. Tyto zvyklosti bychom neměli opouštět,“ říká předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.

