Hlasování o nedůvěře vládě? ANO ho zneužívá k podpoře Babiše, tvrdí ministryně Langšádlová

Vyvolat hlasování o nedůvěře vládě chce opoziční hnutí ANO. Koaliční poslanci prý blokují debatu o „skutečných problémech lidí". Jde o vhodné načasování, deset dnů před druhým kolem prezidentských voleb? Karel Havlíček (ANO) považuje situaci za kritickou, ministryně Helena Langšádlová (TOP 09) vidí opoziční snahu jako součást volební kampaně ve prospěch Andreje Babiše. Praha 15:10 16. ledna 2023

„Vyvolat hlasování o nedůvěře je naprosto legitimní krok ze strany opozice. Ale jsem pevně přesvědčena, že v této situaci lze hovořit o zneužití tohoto institutu ve prospěch kandidáta na prezidenta pana Babiše, předsedy nejsilnější opoziční strany,“ uvádí v Pro a proti ministryně pro vědu, výzkum a inovace z TOP 09 Helena Langšádlová.

Proč chce hnutí ANO právě mezi dvěma koly prezidentské volby vyvolat hlasování o nedůvěře vlády? Debatují Karel Havlíček (ANO) a Helena Langšádlová (TOP 09)

První místopředseda hnutí ANO, místopředseda Poslanecké sněmovny a někdejší vicepremiér Karel Havlíček ale tvrdí, že situace je kritická. „Vláda odmítá jakoukoliv možnost sebereflexe stran energetické, ekonomické a další politiky. Na běžnou diskusi nereagovala, proto používáme tento nástroj.“

„Jsem přesvědčena, že jednotliví ministři na návrhy opozice reagují, dialog probíhá intenzivně na výborech Poslanecké sněmovny i na plénu. Není potřeba tedy vyvolávat hlasování o nedůvěře vlády. To je mezi prvním a druhým kolem prezidentské volby zneužití tohoto institutu,“ opakuje politička.

Havlíček dodává, že ANO žádalo o zařazení vybraných bodů k jednání, ale nestalo se tak.

„Má to dvě úrovně, zkoušíme vyslovit nedůvěru, i když nás ona stoosmička k tomu nepustí. Druhá věc je diskuse, protože na mimořádné schůzi obvykle pak dojde ke konkrétnímu zdůvodňování, třeba protože jsou také přítomna média,“ obhajuje záměry hnutí Havlíček.

„Podstatné je to, že opozice má práva a jestli nejsou brány na zřetel její návrhy, tak se musí použít i ty nejtvrdší možné nástroje, jako je pokus vyslovení nedůvěry. Jsme ale ve vážné situaci a jsme pod tlakem našich voličů,“ obhajuje záměry hnutí Havlíček.

Dva týdny později

Ministryně ale věří, že kdyby byla tato schůze Sněmovny svolána o dva týdny později, nic by se na věci neměnilo. „Nikdo by neobviňoval ANO, že zneužívá institutu svolání schůze o hlasování o nedůvěře. Navíc v poslední době opakovaně docházelo ve Sněmovně k obstrukčnímu jednání ze strany hnutí,“ dodává exministr.

„Pan Pavel je regulérním kandidátem pětikoalice, má jasnou podporu Spolu,“ upozorňuje místopředseda. „Vládní koalice má možnost ukázat během předvolebního klání, že to, co my tvrdíme, není pravda. Mohou to tedy brát jako příležitost, a jestli tvrdí, že to používáme jako výhodu, ať to překlopí do své výhody.“

Langšádlová namítá, že Petr Pavel je občanským kandidátem. „Má víc než 80 tisíc podpisů občanů. Ano, koalice vyjádřila podporu třem možným kandidátům a jeden z nich se dostal do druhého kola, i tak zůstává Pavel občanským kandidátem, který se v některých oblastech i vůči vládě vymezuje.“

„My tvrdíme, že i koalice má možnost před volbami ukázat to, že nemáme pravdu, pokud si tím je jistá. Naše výhrady jsou vážné, vláda měla možnost to v rámci běžné schůze vysvětlit. Jde ale o věci víc než akutní,“ obhajuje nutnost vyvolat hlasování o nedůvěře vládě první místopředseda ANO Karel Havlíček.

Podle političky je zvláštní celý kontext jednání ANO. „Jsme před prezidentskou volbou, ne premiérskou. Ta aktuální témata, na která Babišovo hnutí upozorňuje, samozřejmě řešena jsou, k tomu opravdu žádná mimořádná schůze Sněmovny nepřispěje,“ konstatuje Helena Langšádlová (TOP 09).

Poslechněte si celou diskusi v audiozáznamu. Moderuje Karolína Koubová.