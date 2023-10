Komentátor ke Sněmovně: Probíhá soutěž o to, kdo získá víc modrých políček v tabulce Karla Havlíčka

Vláda znovu ustála hlasování o vyslovení nedůvěry. To svolala opozice po tom, co vyšlo najevo, že měl ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) v telefonu aplikaci pro šifrovanou komunikaci. „Andreji Babišovi se náramně hodí, že v tématu organizovaného zločinu není sám,“ říká politický komentátor a spoluautor podcastu Kecy a politika Petros Michopulos, který byl hostem Radiožurnálu. Rozhovor Praha 19:02 19. října 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Spoluautor podcastu Kecy a politika, publicista a odborník na politický marketing Petros Michopulos | Foto: Karolína Němcová | Zdroj: Český rozhlas

Získala něco opozice tím, že vyvolala hlasování o nedůvěře? Byl to z hlediska politického marketingu, řekněme, dobrý tah?

Z tohoto pohledu určitě ano, protože získala obrovské množství času a prostoru v médiích k tomu, aby mohla kritizovat vládu. Z tohoto pohledu si myslím, že získala všechno, co mohla.

Byla ta kritika věcná?

U těchto hlasování to většinou není moc věcné. Jenom část vystupujících je aspoň trošku věcná, zbytek jsou emoce, protože tam probíhá velký boj o to, kdo se nakonec dostane do mediálního prostoru a strhne na sebe tu pozornost. Jsou to většinou emotivní věci mnohem víc než věcné.

Viděli jsme to teď ve Sněmovně, viděli jsme to také v diskusi o konsolidačním balíčku. Z debaty se opravdu vytrácí věcnost, logika, argumenty. Posloucháme i několikahodinové projevy opozice o všem a o ničem. Proč to tak je? Přináší to opozici víc voličů?

Zatím se ukazuje, že moc voličům to nepřináší. Ale tato vystoupení jsou většinou soubojem o to, kdo dokáže vytvořit novinový titulek. To je jedna věc. A druhá věc: už nějaký čas můžeme číst články o tom, jak funguje bonusování jednotlivých poslanců například v hnutí ANO s ohledem na jejich mediální vystupování, vystupování na sociálních sítích. Že tam probíhá nějaká soutěž branné zdatnosti o to, kdo získá víc modrých políček v tabulce Karla Havlíčka.

Premiér Petr Fiala z ODS naopak řekl, že je rád, že koalice mohla dva dny využít k tomu, aby představila to, co se podařilo a s čím jde do druhé poloviny volebního období. Takto to vidí on, ale viděl to stejně i ten, kdo jednání aspoň částečně sledoval?

Myslím, že takové prohlášení pana Fialy je z nouze ctnost, protože jeho prací by mělo být to, aby pokud takové věci chce sdělovat voličům, tak by si měl najít jiný způsob než to, že se tři dny ve Sněmovně brání útokům opozice.

Ten způsob by mohl vypadat jak?

Vzhledem k tomu, že je premiérem vlády, tak by se měl umět prosadit v médiích s tématy, která chce sdělovat, ať už jsou pozitivní nebo negativní, a to zjevně zatím neumí. Takže tvrdit ex post, že to byla výborná příležitost, jak argumentovat na téma dobré vládnutí jeho vlády, mi přijde – řekl bych – dokonce směšné.

Opozice využila jako důvod k vyvolání hlasování o nedůvěře šifrovací aplikaci v telefonu Víta Rakušana ze STAN. Proč si podle vás vybrala opozice právě toto téma? Nabízela se jiná témata, která možná rozčilují více lidí, jako je třeba hrozící nedostatek lékařů od prosince, nedostatek některých léků, drahé potraviny...

Jak jsme se bavili v první nebo druhé otázce, to vystupování je víc o emocích. A emoce vytvářejí novinové titulky. Kdyby zabředli do debaty na racionální témata, tak si myslím, že zaprvé jejich poslanci by na to v mnoha případech neměli a zadruhé to není tak zajímavé.

Kdežto spřádat vystoupení na téma organizovaný zločin, notabene když Andrej Babiš (ANO) je osm let pod palbou médií a veřejnosti o tom, že on je tím organizovaným zločinem v politice, tak se mu to samozřejmě náramně hodí vtáhnout do tohoto tématu i někoho jiného. Že v tom nebude sám.

Nebylo to poněkud riskantní, když se objevují i novinové články o tom, že jeho stínová ministryně vnitra paní Vildumetzová má také s tou kauzou Dozimetr poměrně problémy?

Myslím, že to je hodně slabý výraz, že s ní má problémy. Ale myslím, že voličům Andreje Babiše je tohle úplně jedno. A on to moc dobře ví. Může tyto útoky přecházet nebo je lehce odrážet, protože jeho voliče nezajímají. A uvidíme časem, jak dokážou ostatní strany tuto fatální chybu paní Vildumetzové využít v politickém boji. Zatím se jim to podle mě až tak moc nedaří, ale aspoň se snaží.