Informační centrum, kavárny a výstavy. Praha chce využít oblouky opraveného Negrelliho viaduktu

Příští rok na jaře by mělo v pražském Karlíně začít fungovat nové informační a kulturní centrum v jednom z oblouků Negrelliho viaduktu. Využít spodek zrekonstruovaného železničního mostu plánuje hlavní město už řadu let. V březnu spustí testovací provoz prvního oblouku, a na základě toho pak posoudí jestli je možné využít desítky dalších. Praha 17:18 30. října 2023

Dělníci v pondělí dokončili v oblouku na křižovatce Sokolovské a ulice Prvního pluku zasklení, které vypadá podobně jako v kobkách pražských náplavek, jen je výrazně větší a se skleněnými dveřmi. Obsahuje také speciální technologií, která umožní výplni reagovat na výkyvy teplot.

V prostoru oblouku má začít nejspíš v březnu fungovat informační centrum, a zároveň je v plánu tam průběžně střídat třeba komunitní nebo kulturní akce či výstavy.

V prostoru oblouku má začít nejspíš v březnu fungovat informační centrum | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

To má jednak magistrátu ukázat, jaký je o využití prostoru zájem a jednak i ukázat technické parametry provozu - například jak vybavený oblouk reaguje na změny teplot, jak moc je nutné ho vytápět a tak podobně. To má trvat asi dva roky.

Podle současného plánu by se mohlo využít více než čtyřicet oblouků. Jak přesně, to bude jasné až po skončení toho zkušebního provozu.

Koncepce, kterou už schválila i rada města je, že 40 procent by měly být komerční prostory, čtyřicet procent kulturní využití a zbytek pro inovační organizace a projekty.

Pokud se provoz oblouku pod mostem osvědčí, radní pro majetek Adam Zábranský (Piráti) by chtěl, aby se technicky upravily i všechny další najednou.

Pokud se funkce osvědčí, plánuje město kreativně využít i další oblouky mostu | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Město, respektive nájemci a pak návštěvníci, by je tak mohli začít využívat co možná nejdřív. I tak to ale bude otázka příštích několika let.

Oblouky teď často využívají řidiči k parkování, i v místech kde to není povolené. Praha 8, magistrát i Technická správa komunikací připravují úpravu celého prostoru i okolí karlínských kasáren, která má město ještě letos získat do vlastnictví. Účelem je, aby se lidé mohli bezpečně pohybovat nejen mezi oblouky, ale v celé oblasti.

Tím chtějí úřady zároveň vyřešit i dopravní vytížení v okolí. To bude vyžadovat i změnu dopravního režimu a stavební úpravy. Kdy budou hotové, zatím ale jasné není.