Stavaři usadili na Negrelliho viadukt ocelový most, bude součástí modernizované trati směr Kladno

Samotná doba vyzdvižení a umístění mostní konstrukce trvala zhruba hodinu a půl. Podle mluvčí stavební firmy Strabag Edity Novotné, bude na rozdíl od původního železničního mostu, který stavaři odstranili loni v únoru, nový most pouze jednokolejný.

Mostní konstrukce váží 169 tun, měří 34,8 metru. Jeřáb má nosnost 550 tun, jeho protizávaží mělo vážit 350 tun, nakonec se ale odborníci rozhodli zatížit jej 50 tunami navíc.

„Aby bylo možné dopravit konstrukci z výrobní dílny na stavbu, byla konstrukce složena z 34 dílů. Tyto díly byly přepraveny na parkoviště autobusového nádraží a následně sestaveny a svařeny,“ uvedla Novotná. Příprava tak trvala několik dní.

Kvůli manipulaci s mostem se musely postavit dvě provizorní konstrukce. „Aby je bylo možné zavěsit na jeřáb, bylo potřeba vytvořit speciální vahadlovou konstrukci, která zajistila rovnoměrné rozdělení hmotnosti ocelové konstrukce na všechna čtyři nosná lana,“ dodala Novotná.

Most je šikmý, kdyby se nesprávně zavěsil, mohl by se zkroutit. „Druhou zvláštností je přibližně 10 metrů dlouhá kolejová dráha pod mostem, která sloužila k posunu konstrukce po ploše parkoviště blíže k jeřábu. Jinak by bylo vyložení jeřábu příliš velké a mohlo dojít k jeho převrácení,“ řekla. Konstrukce při zvedání ještě neměla finální nátěr, mohl by se poškodit při manipulaci.

Přípravné práce začaly již před několika dny, na stavbě se ve středu pracovalo od ranních hodin. I když je prostor ohraničený zákazy vstupu, mnozí lidé si přes staveniště krátili cestu.

Kvůli vyzdvižení konstrukce je pro veřejnost uzavřeno parkoviště ve spodní části autobusového nádraží Florenc a část ulice Prvního pluku, otevře se v sobotu. Autobusy na nádraží ale jezdí.

Oprava železničního viaduktu začala v létě 2017, starý most byl odstraněný loni v únoru. Skončit má v lednu příštího roku. Vyžádá si 1,44 miliardy korun. Je součástí plánované modernizace trati na Kladno s odbočkou na pražské letiště.

Negrelliho viadukt je prvním pražským železničním mostem přes Vltavu a druhým nejstarším stojícím mostem v Praze. Spojuje Masarykovo nádraží přes ostrov Štvanici s Bubny. Stavba dlouhá 1100 metrů, která byla uvedena do provozu na začátku června 1850, je památkově chráněná. Jméno má po staviteli Aloisovi Negrellim.