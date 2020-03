Cyklista jel po silnici, nedostal přednost a srazilo ho auto. Podle státního zástupce ale nesl spoluvinu

‚Sundej si to pyžámko!‘ Kdo jsou sexuální predátoři českého internetu a komu nejvíc ubližují

Jak to vypadá, když se do chatovací místnosti přidá domnělá dvanáctiletá dívka? Kdo jsou lidé, kteří ji osloví a zahltí pornografií? Co o zneužívání dětí na internetu vlastně víme?