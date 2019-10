Ocitli se tam náhodou a zachránili životy. U nehody na D1 zasahovali zdravotníci i vojáci v civilu

Při nedělní tragické hromadné nehodě aut a cisterny na dálnici D1 pomáhali i vojáci nebo zdravotní sestra, kteří se na místě havárie ocitli náhodou. Na úterní tiskové konferenci to uvedla trojice záchranářů z Uherskohradišťska, kteří se k nehodě také dostali jen náhodně při cestě z kongresu urgentní medicíny v Praze. Uherské Hradiště 19:36 15. října 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Záchranáři Jiří Vašica, Martin Mikloš a Jiří Stuška (zleva doprava), kteří v civilu vytáhli z hořícího auta na dálnici D1 dva lidi | Foto: Dalibor Glück | Zdroj: ČTK

S vyprošťováním a ošetřováním zraněných podle nich pomáhalo hodně lidí. Spolupráci s laiky označila trojice záchranářů - Jiří Vašica, Martin Mikloš a Jiří Stuška - za vynikající.

„Na místo jsme se dostali v první vlně. Viděli jsme, že zhruba pět šest lidí už pomáhalo,“ uvedl Vašica. „Objevila se tam zdravotní sestra, která lidem pomáhala. Hlídala pacienty, vyšetřovala je. Dík patří i dvěma vojákům a dalším lidem. Bylo jich tam spousta, kteří pomáhali,“ řekl.

Pomáhali podle něj i někteří ze zraněných. „Nebyli jsme si jistí, co v cisterně je,“ přiblížil.

Cedulky označující přepravovanou látku podle něj nebyly vidět. Až později se od řidiče dozvěděl, že jde o potravinářský olej. Kdyby k podobné nehodě vyjížděli v rámci své služby, k hořící cisterně a autům by se podle Stušky nesměli přiblížit dříve, než jim to povolí hasiči. „Když jedete jako záchranář, po cestě už si sumírujete, co bude,“ dodal Stuška.

Tentokrát se však v civilu pustili do záchranných prací hned, aniž by věděli, co přesně je čeká. „My jsme tam byli v podstatě jen s rukavicemi a s lékárničkou,“ doplnil Vašica.

Zásah na místě do příjezdu vozidel integrovaného záchranného systému organizoval Vašica tak, aby pokud možno už nikdo další neutrpěl zranění. Jeho dva kolegové vyprošťovali zraněné z automobilů a poskytovali jim prvotní ošetření.

Tma, kouř a vítr

Účastníky nehody, kteří utrpěli zranění, bylo podle Vašici kvůli šířícím se plamenům a výbuchům nutno několikrát přemístit dál od místa události.

Kamerový záznam ze včerejší nehody na D1 km 49 ve směru na Brno. pic.twitter.com/WV3T9BGIPy — ŘSD (@RSD_oficialni) October 14, 2019

Zásah mužům komplikovala neznalost terénu, tma, kouř a vítr. Jak dlouhý čas uplynul mezi nehodou a příjezdem hasičů, záchranářů a policie nedokázali odhadnout. „Čas vám běží jinak. Časová prodleva tam byla, ale bylo to na minimum,“ uvedl Mikloš.

Nehoda se stala v neděli večer na 49. kilometru D1 ve směru na Brno. Při havárii cisterny a čtyř osobních aut jeden řidič uhořel, deset lidí ošetřili záchranáři.

Podle mluvčího krajských hasičů Petra Svobody by následky nehody byly horší, nebýt právě duchapřítomného zásahu svědků, kteří lidem bleskově pomáhali dostat se z havarovaných aut na bezpečné místo ještě před příjezdem záchranných složek. Škoda byla předběžně vyčíslena na deset milionů korun.