VIDEO: Hromadná nehoda na D5? ‚Zůstat v autě není bezpečné, běžte až za svodidla,‘ radí dopravní expert

Při čtvrteční hromadné nehodě na dálnici D5 se za hustého sněžení srazilo 36 aut, šest lidí se zranilo a provoz se zastavil na jedenáct hodin. Srážky desítek aut pak zachycují dvě videa, která se objevila na sociálních sítích. Co by měli řidiči, kteří k takové nehodě přijíždí, udělat jako první? A je lepší zůstat v autě, nebo raději na dálnici vystoupit? Přečtěte si rozhovor s Tomášem Neřoldem, šéfem BESIPu ministerstva dopravy. rozhovor Praha 10:43 23. ledna 2022

Co má řidič udělat jako první, když uvidí, že se před ním za takového počasí stane dopravní nehoda? Jaká by měla být první reakce?

První reakcí musí být co nejrychlejší brždění. Řidiči většinou nestihnou mít manévr na kluzkém povrchu zcela pod kontrolou, mohou jim ale pomoci asistenční systémy, jako je ABS.

Když pak vozidlo stojí, mohou zapnout výstražná světla, kterými varují řidiče za sebou. A určitě je dobré snažit se zůstat co nejblíže u krajnice, tedy pravé části silnice. Pokud jedou vozidla v levém pruhu, tak nezbývá než se dostat co nejblíže ke středovým svodidlům, aby zároveň nechali prostor uprostřed volný.

Víte proč je lepší po nehodě vystoupit z auta a jít za svodidla?

Těchto 100 sekund vám to vysvětlí. #D5 #hromadnáHavarie pic.twitter.com/1NXHd5hdI0 — Michal Bláha (@michalblaha) January 21, 2022

A co dál? Měli by se řidiči rozhlédnout a okamžitě z auta vystoupit, nebo raději zůstat uvnitř?

Vozidlo by měli rozhodně co nejdříve opustit. Videa ukazují, že někteří měli skutečně štěstí, že stihli z aut odejít. Není bezpečné v autě zůstávat. Na druhou stranu by ale opuštění vozidla nemělo být ve zmatku. Musí se také rozhlédnout, aby nevstoupili do jiné rizikové situace. Pokud to lze, měli by vystoupit do strany pryč z vozovky. A je zcela zásadní, aby se po vystoupení z vozidla co nejméně pohybovali ve vozovce.

Policie popsala příčiny nehody na D5: nedodržení bezpečné vzdálenosti a špatné povětrnostní podmínky Číst článek

Obecná rada také zní vystupovat v reflexní vestě, kterou by měli mít řidiči vedle sebe, ideálně ve dveřích nebo někde po ruce. Je důležité, aby byli za tmy nebo zhoršené viditelnosti vidět, pokud jsou poslední v nehodě. Prioritou nicméně pořád je opustit vozidlo co nejrychleji, ale co nejbezpečněji a dostat se za svodidla. V tomto případě bych tedy řidičům nevyčítal, že si neoblékli vestu, pokud nebyli těmi posledními v nehodě, ale snažili se auto opustit.

Na videu bylo také vidět, že někteří řidiči ještě hledali věci v autě a trvalo jim delší dobu, než ho opustili. Mělo by to být opravdu co nejrychleji. Další věcí je, že nesmí zůstat mezi autem a svodidly, ale jít až za svodidla.

Video obsahuje vulgarismy, záběry mohou být znepokojující.

A trojúhelník?

Standardní postup je označit místo nehody ve vzdálenosti 50 metrů na běžné silnici a 100 metrů na dálnici. Ale vždy je potřeba vyhodnotit danou situaci. Měli by to provádět pouze, pokud je to bezpečné. V této situaci, když řidiči viděli riziko, že v hromadné nehodě bude docházet k dalším srážkám, tak není vhodné hledat trojúhelník a vystavovat se tím riziku.

Na dálnici D5 u Žebráku se dopoledne srazilo 36 aut. Provoz se podařilo obnovit po jedenácti hodinách Číst článek

Pokud musí řidiči zastavit v levém pruhu, je po vystoupení z auta lepší jít za středová svodidla, nebo přejít doprava na krajnici?

V této situaci bylo lepší jít nejprve mezi středová svodidla tak, aby se nedostali do protisměru. A dokud nehoda probíhala a byly tam návazné srážky, bylo lepší zůstat ve středním dělícím pásu. A poté pokud měli dostatečný rozhled a vyhodnotili, že se mohou dostat na druhou stranu, tak teprve poté silnici přejít.

Platí stejné rady i pro řidiče nákladních aut?

V zásadě jsou to obecné rady, které platí i pro řidiče nákladních vozidel.

Po zhlédnutí těch videí bych ještě upozornil, že klíčovými faktory jsou vždy rychlost, pozornost a bezpečná vzdálenost. Tato situace byla pro řidiče extrémně náročná, bylo těžké se srážce vyhnout nebo tomu předejít.

Na druhou stranu, i z těch záběrů bylo patrné, že některá vozidla jela nepřiměřenou rychlostí. Což může souviset i s nepozorností za volantem auta. Vždy také záleží na typu vozidla nebo kvalitě zimních pneumatik. Ale rychlost je základní parametr, který mohou řidiči ovlivnit, stejně jako bezpečný odstup a že se soustředí.

Bylo vidět, že některá vozidla přijela vyšší rychlostí. Nicméně nemám objektivní podklady k této nehodě, usuzuji tak pouze z těchto veřejně dostupných záběrů.

Na těchto snímcích z D5 můžete vidět velkou proměnlivost počasí se sjízdností dálnice těsně před dnešní hromadnou nehodou. Povrch D5 byl ošetřen mezi km 28,5 – 80 v časovém rozmezí 9:42 - 10:40 hod. Vozovka byla ošetřena 15 – 20 g na m2. pic.twitter.com/vaiTnC4iyJ — Jan Rýdl (@JanRydl) January 20, 2022

Když pojedu 50 kilometrů v hodině, tak na náledí potřebuji na zastavení 60 metrů. Vzdálenost mezi směrovými sloupky na rovném úseku je 50 metrů. Povrch byl při této nehodě vzhledem k počasí kluzký. Pokud by tedy řidiči jeli mezi 50 až 70 kilometry v hodině, tak by zřejmě měli šanci zastavit.

Ohledně bezpečného odstupu vozidel se pak obecně doporučuje na úrovni dvou sekund od pevného bodu, který mine vozidlo přede mnou. Na takto kluzkém povrchu by to ale mělo být ještě více, minimálně tři vteřiny nebo i více.

Mohou řidiči v takto extrémní situaci snížit rychlost na 50 nebo 60 kilometrů v hodině, přestože jedou po dálnici?

Pokud je to situace tohoto typu a vyžadují to povětrnostní podmínky, tak rychlost určitě snížit mohou. Řidič má vždy povinnost přizpůsobovat rychlost situaci na silnici a povětrnostním podmínkám.

Takto včera vypadala hromadná nehoda na dálnici D5 z policejního dronu (nutno rozkliknout). pic.twitter.com/YYv7ajzdUY — Týdeník Policie (@TydenikPolicie) January 21, 2022

Ještě se vraťme k tomu vystupování z auta. Co když mám ve vozidle děti, třeba i v autosedačce? Jaký je postup?

Pokud by měl člověk třeba i více dětí v autě, tak není v jednoduché situaci. Doporučení by bylo, aby sám nejprve vystoupil, ideálně na bezpečnou stranu ke krajnici. A pokud je to možné, tak co nejrychleji uvolnil děti z autosedaček. Zároveň je dobré snažit se je nedostat do zmatku a přesunout je za svodidla. Pokud je na místě více dospělých, tak by měli tomuto řidiči pomoci. Je přirozené a také povinností účastníků dopravní nehody si vzájemně pomoci.

Tomáš Neřold, vedoucí oddělení BESIP ministerstva dopravy | Zdroj: Český rozhlas

Mluvil jste o tom, že je dobré nevystupovat směrem do silnice, ale spíše ke krajnici, ke svodidlům.

Nechci říci, že by řidiči měli uvnitř auta přelézat. Dobré je co nejrychleji se rozhlédnout a vystoupit. Pokud ale vystoupím z levé strany auta do vozovky, tak je ta situace nebezpečná. Pak ale zase mohu auto co nejrychleji obejít a třeba z pravé strany uvolnit děti z autosedaček.

Ještě bych chtěl říci, že tato hromadná nehoda mohla mít řadu následků. Je štěstí, že tam nedošlo k těžkým zraněním většího počtu osob nebo k úmrtím. Je třeba poděkovat řidičům, kteří jeli přiměřeně a měli bezpečný odstup. Byla tam řada řidičů, kteří situaci zvládli, bez nich by nehoda měla horší následky.

Přidáváme záběry, která na místě pořídila Letecká služba PČR: pic.twitter.com/HwhcbDu6LM — Policie ČR (@PolicieCZ) January 20, 2022