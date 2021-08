Nevynášejme soudy, za nehodou na Domažlicku mohl stát i infarkt, apeluje šéf Federace strojvůdců

Železnici zasáhlo největší neštěstí od loňského léta. Při čelní srážce dvou vlaků nedaleko Domažlic přišli o život tři lidé, desítky cestujících bylo zraněných. Jeden z vlaků vjel na úsek jednokolejné trati bez povolení. „I kdyby došlo k selhání lidského činitele, nechtěl bych, aby někdo považoval strojvedoucího za viníka a nepozorného člověka,“ říká Radiožurnálu prezident Federace strojvůdců a zástupce za oblast Plzeň Jaroslav Vondrovic. Praha 7:03 5. srpna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Ministr dopravy Karel Havlíček (za ANO) Radiožurnálu v poledne zopakoval, že strojvedoucí expresu z Mnichova nereagoval na návěstidlo „Stůj“ ve výhybně Radonice a následně se vlaky srazily. Řekl byste, podobně jako to naznačil vicepremiér Havlíček, že selhání lidského faktoru je nejpravděpodobnějším vysvětlením příčiny neštěstí? Nebo za havárií teoreticky mohly stát i jiné důvody?

Především bych chtěl vyjádřit upřímnou soustrast všem pozůstalým a popřát všem zraněným brzké uzdravení. Je to tragédie.

Co se týká prohlášení pana ministra Havlíčka, nemůžu s ním souhlasit. Vyšetřovat tento případ jako všechny závažné mimořádné události má Drážní inspekce a ta jediná může vyslovit, kdo za tu mimořádnou událost ve skutečnosti mohl – jestli to byla vina lidského činitele nebo techniky. Samozřejmě se to i nabízí, že selhal strojvedoucí. Skutečně bych chtěl požádat, aby nikdo nevykládal takové soudy do té doby, než Drážní inspekce udělá nějaké závěry.

I kdyby došlo k selhání lidského činitele, nechtěl bych, aby někdo považoval strojvedoucího za viníka a nepozorného člověka. K tomu mohlo dojít z různých důvodů, zdravotních potíží a tak dále. Byl bych v tom opatrný.

Ale podle toho, jak situaci popisoval ministr Havlíček, jel expres z Mnichova na žlutou, nezpomalil a pravděpodobně nereagoval ani na signalizaci uvnitř lokomotivy a následně projel i návěstidlo „Stůj“. Pokud se opravdu potvrdí tento sled událostí, nebyl by to důkaz, že strojvůdce ignoroval několik varování?

Ta ignorance může vycházet z technické závady, například že brzdy nebyly v pořádku. Neříkám, že to je s velkou pravděpodobností, ale ta možnost tady je. A potom může rozhodovat indispozice. Nereagoval na výstrahu a nečinil patřičné kroky, ale nevíme, v jakém byl zdravotním stavu, jestli nedostal třeba infarkt. Nechtěl bych se pouštět do ukvapených závěrů.

Zabezpečení na dlouhou trať

Když jsme si alespoň podle popisu ministra Havlíčka udělali přesnější představu o zabezpečení dané trati, je, nebo není nedostatečné? Přece jenom se ukázalo, že tam bylo několik stupňů ochrany.

Zabezpečení vychází vždycky z technických možností a daného času. Není to tak, že by ta trať nebyla zabezpečená, všechny jsou zabezpečené podle jejich významu. Loňská nehoda v Perninku byla na trati T3, kde dopravu řídí dirigující dispečer ve spolupráci se strojvedoucím pomocí telefonů.

Tady to zabezpečovací zařízení funguje, je tam řízení návěstidly i takzvaná TRSka na vysílačce, kdy může dispečer nebo výpravčí zastavit buď jeden konkrétní, nebo všechny vlaky v oblasti generálním stopem. Takže nemůžeme říct, že by zabezpečení nebylo.

Ale dovedeme si představit i zabezpečení mnohem lepší. Mluví se o takzvaném ETCS, evropském zabezpečovači, který se zavádí po celé Evropě.

Ale tady nebyl. Myslíte si, že to byla chyba?

Kdyby tam byl, tak by se nehoda nemusela stát. Na druhou stranu než se taková technika dostane na tuto trať, bude to ještě řada let. V první řadě jí budou vybavené hlavní koridory, tah na Brno, na Ostravu a na trať na Domažlicku přijde až poté.

Dalo by se tedy říct, že je to běh na dlouhou trať. Ale kdybychom připustili, že se na havárii valnou měrou podílel lidský faktor, nakolik mohl souviset s přepracovaností strojvůdců? Podle aktuálně platného nařízení se délka směny zastropovala na třináct hodin plus režijní jízda a mezi směnami musí být nejméně šest hodin odpočinku.

Ano, to zastropování platí už řadu let. Nařízení vlády pochází z roku 2006. Někteří dopravci si dikci tohoto nařízení ohýbali, protože se dalo vyložit dvojznačně, takže jsme s ministerstvem práce a sociálních věcí i s ministerstvem dopravy připravili novelizaci, která teď leží na vládě a která by měla zpřesnit znění jednotlivých článků o délce směny a minimální době odpočinku. Takže věřím, že nebude možné stanovené parametry obcházet.

Na druhou stranu, žádný ze seriózních dopravců a rozumných strojvůdců vědomě neporušuje to, že by jezdili přes 13 hodin nebo nedodržovali tu minimální pauzu. Ale kvůli překotné liberalizaci je dnes na trhu přibližně 120 dopravců...

...a nedá se zabezpečit, aby nepřecházeli od jednoho k druhému.

