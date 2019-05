Jedna havárie střídá druhou: Česko hlásí ročně přes 1000 sekundárních nehod, v průměru zemře 23 lidí

Na českých silnicích se každý rok stane více než tisíc takzvaných sekundárních nehod. Znamená to, že jedna havárie nastane v důsledku jiné nehody v jejím bezprostředním okolí. Typicky jde o srážku s odstaveným nebo poškozeným vozidlem, ale také o hromadné bouračky. O život pak kvůli tomu přijde ročně v průměru 23 lidí. Vyplývá to ze statistik České asociace pojišťoven, která připravila kampaň k jejich předcházení. Praha 14:20 14. května 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ilustrační foto | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Za posledních sedm let bylo na dálnici a silnicích první třídy 7400 takzvaných sekundárních nehod. Z toho bylo 4300 bez zranění, přibližně 2350 s lehkým zraněním, 560 s těžkým zraněním a bezmála 170 nehod s úmrtím.

„Sekundární nehoda je situace, kdy nehoda nastane v důsledku jiné v bezprostředním okolí. Většinou jde o to, že člověku se stane porucha, nabourá nebo značí trojúhelníkem, další auto ho nevidí a nabourá do něj. Naprosto zbytečně tak vznikne další autonehoda,“ vysvětluje pro Radiožurnál mluvčí České kanceláře pojistitelů Veronika Exnerová, co znamená termín sekundární autonehoda

Vedle nehod, které šetří policie, odpovídají definici sekundárních nehod také případy neřešené ze strany policie, nicméně vyplácené ze strany pojišťoven. To znamená, že skutečný počet všech sekundárních nehod může dosáhnout až trojnásobku.

Vysoké jsou i škody, které při sekundárních nehodách vznikají. Celková částka podle odhadů přesahuje 52 milionů korun ročně.

Nejrizikovější místa: dálnice

Riziko sekundární nehody je relativně nejvyšší na dálnicích. Na 4,4 procenta z dálničních nehod šetřených policií představují sekundární nehody vzniklé do dvou hodiny v okruhu do dvou kilometrů od původní nehody.

V zimních měsících vlivem hromadných nehod dosahují sekundární nehody na dálnicích až 12 procent ze všech nehod. Na silnicích I. třídy představují sekundární nehody 2,3 procenta všech nehod.

Jejich příčinou jsou většinou zbytečné chyby řidičů, kteří se nevěnují řízení nebo neznají správný postup při řešení problémových situací u vlastního vozu. Časté jsou například nehody, které způsobí řidiči sledující nehodu v protijedoucím pruhu.

Z průzkumu asociace vyplynulo, že 77 procent respondentů problematiku správného chování při těchto situacích podle svého přesvědčení dostatečné ovládá. Jenom 12 procent z nich ale potom dokázalo správný postup určit.

Často například řidiči uváděli, že by nejdříve postavili výstražný trojúhelník, a až potom si oblékli výstražnou vestu. Více než třetinu řidičů nenapadlo, aby se od vozidla vzdálili na bezpečnou vzdálenost a neriskovali tak své zdraví. Zhruba polovina z nich nevěděla, do jaké vzdálenosti mají výstražný trojúhelník umístit.

Základ je si po nehodě ze všeho nejdříve obléct reflexní vestu a opustit auto, pokud to jde.

Potom by měl řidič položit na silnici výstražný trojúhelník. Na dálnici nejméně do vzdálenosti 100 metrů, na jiných silnicích alespoň do 50 m od vozidla.

Poté by se měl člověk co nejdřív dostat alespoň 5 metrů daleko od silnice. Někdy se totiž stává, že si lidé chtějí třeba vyndat věci z auta a zůstávají na vozovce déle, než by měli.

Ministerstvo dopravy kvůli počtu sekundárních nehod podporuje novou kampaň s názvem „Vědět znamená přežít", kterou spouští Česka kancelář pojistitelů. Resort tak chce zvýšit povědomí řidičů o tom, co dělat na místě havárie.

Webová aplikace serveru iROZHLAS.cz ukazuje počet nehod v předchozích dnech, počty zraněných i příčiny nehod. Možné je podívat se také do historie či vybrat data v jednotlivých krajích. Navíc si aplikaci mohou lidé vložit na své stránky a šířit tak tyto informace dál.