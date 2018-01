Hasiči zveřejnili záběry z místa tragické nehody v Horoměřicích. Policie prosí svědky o pomoc

Hasiči zveřejnili video z místa vážné nehody autobusu u Horoměřic u Prahy. Příměstský spoj směřující do Kralup nad Vltavou sjel ze silnice a naboural do stromu. Při nehodě zemřeli tři lidé, dalších 45 cestujících je zraněných. Policie žádá o pomoc svědky nehody. Vyšetřovatelé pracují s více verzemi, přesnou příčinu budou znát možná až za několik týdnů. Video Horoměřice 9:16 13. ledna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Záběr z místa nehody | Foto: Hasičský záchranný sbor města Prahy

Páteční nehodu příměstského autobusu u Horoměřic u Prahy nepřežili tři lidé. Dalších 45 je zraněných. Autobus sjel mimo silnici a naboural do stromu.

Co přesně se na lince 316 do Kralup nad Vltavou stalo, policisté vyšetřují.

Na místě stály dlouhé hodiny desítky modře blikajících majáků z policejních, hasičských a záchranářských aut. Sanitky rozvážely zraněné do pražských nemocnic.

„Řidiči bylo dvaačtyřicet let, řídil u nás zhruba půl roku, nicméně víme, že to nováček nebyl a že měl bohaté zkušenosti. I autobus značky Karosa prošel před nedávnem technickou kontrolou, takže v tom by také problém být neměl,“ řekl mluvčí společnosti Arriva Roman Herden.

Kromě řidiče autobusu při nehodě zemřel i jeden cestující a řidička osobního automobilu.

Upozorňujeme, že video obsahuje záběry z místa nehody.