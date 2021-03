Tunel na dálnici D8 u Prackovic zablokovala nehoda kamionu. Policie dopravu odklání na Lovosice

Dálnici D8 ve směru na Německo zablokovala v úterý ráno nehoda kamionu u tunelu Prackovice zhruba na 58. kilometru. Vůz narazil do čela tunelu, při nehodě byli zraněni dva lidé. Vyplývá to z informací policie a hasičů. Policisté odklánějí dopravu z dálnice ve směru do Německa na exitu 48 Lovosice.

Litoměřice 7:28 2. března 2021