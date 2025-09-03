Nehoda na D2 ve směru na Brno krátce uzavřela 8. kilometr dálnice. Na místě zasahoval vrtulník
Vážná nehoda dodávky a kamionu ve středu odpoledne uzavřela na 8. kilometru dálnici D2 ve směru na Brno. Na místě musel kvůli zranění přistát vrtulník. Policisté původně odkláněli dopravu, později ji obnovili v jednom jízdním pruhu.
Nehoda se stala kolem 16.30 nedaleko Brna. Řidiči původně měli z dálnice sjet na 3. kilometru u obce Blučina a vrátit se na 3. kilometru u brněnské městské části Chrlice. Pozděli policie ale uvedla, že byl provoz obnoven levým jízdním pruhem.