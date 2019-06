Nehoda tří aut zastavila provoz na pražském nábřeží Kapitána Jaroše. Jeden muž se zranil

Nehoda tří aut zastavila v pátek ráno dopravu v Praze na nábřeží Kapitána Jaroše. Vozidla havarovala u nájezdu na Hlávkův most. Jedno auto skončilo na střeše jiného auta. Záchranáři na místě ošetřili čtyřiatřicetiletého muže a při vědomí s pohmožděním krční páteře ho převezli do Ústřední vojenské nemocnice. Vyplývá to z vyjádření hasičů a záchranářů na twitteru.

Praha 8:09 21. června 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít