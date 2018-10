Řidič narazil do přípojky plynu, dva domy musely být evakuovány

Dva rodinné domy museli v pondělí evakuovat policisté kvůli masivnímu úniku plynu v Žulové na Jesenicku. Plyn začal ucházet poté, co do přípojky narazil osobním autem dvaatřicetiletý řidič. Policisté museli kvůli nehodě také na dvě hodiny uzavřít hlavní tah z Javorníku do Jeseníku, řekla jesenická policejní mluvčí Tereza Neubauerová. Nehoda se obešla bez zranění.

