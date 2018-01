Havárie trolejbusu mezi Brnem a Šlapanicemi. Tři lidé jsou zranění

Hasiči zasahují u dopravní nehody trolejbusu, který naboural do sloupu u silnice vedoucí z Brna do Šlapanic. Zranili se tři lidé, řidiče trolejbusu hasiči vyprošťují. Příčinu nehody vyšetřuje policie. Trolejbusová linka číslo 31 končí ve Slatině, do Šlapanic dopravní podnik zavedl náhradní autobusovou dopravu.

