Svědectví z nehody u Horoměřic. 'Bylo ticho, pak začaly brečet děti,' popisuje cestující

Osmnáctiletá Julie Ondračková v pátek na poslední chvíli dobíhala autobus mířící z Prahy do Horoměřic. Oddychla si, když ho stihla, protože do Horoměřic jela kvůli prezidentským volbám. Štěstí se ale otočilo v neštěstí, když autobus po srážce s autem narazil do stromu. Po nehodě bylo podle ní nejprve ticho, pak začaly brečet děti. Tři lidé po nehodě na místě zemřeli, desítky zraněných rozvezli záchranáři do nemocnic.

