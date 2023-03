‚Trauma pro desítky a desítky lidí.‘ Od tragické nehody autobusu u Nažidel uplynulo 20 let.

Havárie autobusu u jihočeských Nažidel patří mezi nejtragičtější události novodobé české historie. Při návratu z lyžařského zájezdu 8. března 2003 přišlo o život 17 lidí. Další tři zemřeli později. V autobusu cestovali hlavně členové plaveckého oddílu Slovan z Karlových Varů. Nažidla 15:52 8. března 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zdemolovaný autobus po tragické nehodě u Nažidel | Foto: Jaroslav Sýbek | Zdroj: MAFRA / Profimedia

Někteří pozůstalí se na místo nehody pravidelně vrací. „Jezdíme tam. Je to pietní vzpomínka, všichni by se tam měli trochu zamyslet nad svým životem a tím, že jsme tak křehký článek a žijeme jen jednou,“ říká Karel Hart, který u Nažidel přišel o syna Viktora.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 20 let od havárie autobusu u Nažidel. Poslechnětě si celou reportáž Zdeňka Trnky

O havárii se přitom rodiče dozvěděli tím nejhorším způsobem. „Věděli jsme, kdy autobus odjíždí z Rakouska, netušili jsme, kdo bude sedět za volantem. Moje manželka mluvila v ten čas se synem přes mobil a celou tu tragédii, převracení autobusu, nárazy a podobně, slyšela v telefonu. My to měli v přímém přenosu,“ vzpomíná Karel Hart.

Mrtví a zranění, rozbitý autobus, všude trosky. Pohled na následky havárie tehdy otřásl i profesionálními záchranáři. Karel Hart patří mezi málo pozůstalých, kteří o tragické události dokážou nahlas hovořit. „Rodiče mají děti, aby další generace měla z čeho žít, na co navazovat. To je ta největší tragédie, když ztratíte to nejcennější, potomka, kterého jste milovali,“ poznamenává.

Karel Hart při vyšetřování usiloval o potrestání řidiče autobusu. Toho posléze soud poslal do vězení za obecné ohrožení na osm let. Výši trestu Karel Hart s odstupem času komentovat nechce. Říká, že jemu ani dalším pozůstalým to ztracené členy rodiny už nevrátí.

„Já se domnívám, že tato nehoda byla největší tragickou událostí novodobé České republiky. Zasáhla neuvěřitelný počet lidí, tím, že tam bylo 53 cestujících včetně dvou řidičů, a dvacet mrtvých. Trauma pro desítky a desítky lidí, příbuzné i známé. To mělo tak široký rozsah, že bychom si to měli připomínat,“ uzavírá.