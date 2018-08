Při nehodách v Česku letos zemřelo 14 dětí, nejvíc za posledních deset let

Na českých silnicích zemřelo od ledna do konce července při nehodách 14 dětí, což je nejvíc od roku 2008 a o devět víc než loni. Během července jich zemřelo pět, víc to bylo naposledy v červenci 2007. Těžce zraněných dětí bylo letos 92, také víc než za stejné období loni. Praha 17:01 9. srpna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ilustrační foto | Foto: CC0 Public domain

Podle Centra dopravního výzkumu jde o jeden z nejhorších dílčích ukazatelů vývoje nehodovosti na silnicích. Centrum to ve čtvrtek uvedlo v tiskové zprávě. Celkem zemřelo za sedm měsíců na silnicích 287 lidí, což je o 19 více než loni. Ubylo těžce zraněných o 41 na 1304.

Vzhledem k cílům Národní strategie bezpečnosti silničního provozu se v dílčích ukazatelích ukazuje podle centra velmi neuspokojivý vývoj. Je o počty usmrcených dětí, ale i chodců a lidí starších 65 let.

Centrum dopravního výzkumu, veřejná výzkumná instituce založená ministerstvem dopravy, uvádí ve statistice za období leden až červenec o dva usmrcené více než mají ve svých statistikách policisté.

Zemřelo 71 seniorů

Z celkové počtu usmrcených bylo letos 65 chodců, více než třetina z nich zemřela v Praze. V hlavním městě činí jejich podíl na zemřelých v důsledku dopravní nehody 83 procent. Ve srovnání s předchozími dvěma lety jde podle Centra dopravního výzkumu o tragický vývoj.

V kategorii nad 65 let zemřelo na silnicích 71 lidí, což je o 19 více než loni. Motocyklistů zemřelo 49, to kopíruje čísla posledních dvou let.

U Doks se střetl kamion s dodávkou. Tři lidé na místě zemřeli, další dva jsou zranění Číst článek

„Dosavadní vývoj je negativní. Kromě zmíněných kategorií je v letošním roce zaznamenán neuspokojivý vývoj také v oblastech usmrcených a těžce zraněných v důsledku nesprávného předjíždění (nárůst usmrcených o třetinu a o 16 procent těžce zraněných), těžce zraněných v důsledku nepřiměřené rychlosti (nárůst o osm procent) a těžce zraněných vinou řidičů nákladních automobilů," uvádí se ve zprávě.

Loni na silnicích zemřelo 502 lidí a těžce zraněných bylo 2339. Od roku 2009 jde o nejnižší čísla.

Centrum dopravního výzkumu se zabývá výzkumem v oblasti silniční dopravy, jako servisní si ji zřídilo v roce 1992 ministerstvo dopravy. Funguje též jako znalecký ústav.