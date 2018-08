Deset let od tragédie ve Studénce. Oběti připomene pieta na místě vlakového neštěstí

Desetileté výročí od tragického železničního neštěstí si ve středu připomenou příbuzní obětí a cestující z vlaku přímo u památníku ve Studénce. Na pietní vzpomínce se setkají hodinu před polednem. V srpnu roku 2008 se do kolejiště zřítil opravovaný most a vzápětí do něj narazil mezinárodní rychlík Comenius. Ostrava 9:12 8. srpna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Památník vlakového neštěstí ve Studénce | Foto: Andrea Čánová

Justice se případem zabývá sedm let a stále neobjasnila příčinu neštěstí. Desítku obžalovaných soud podle nepravomocného rozsudku zprostil viny.

Při srážce přišla o život i 23letá studentka z Polska. Její otec Kazimir Litvin se podivuje nad tím, že vše trvá tak dlouho a chce se dozvědět pravdu. Chce vědět, kdo tragédii způsobil.

Kousek od místa neštěstí je železářství, kde pád mostu viděli. „Velká rána. A hodně prachu, tak půl hodiny nebylo vidět,“ vzpomínala už dříve Helena Matuškovičová a potvrdila, že problémy s mostem byly na stavbě ještě před jeho pádem. „Bylo nám divné, jak se ten most začal vlnit. Projevilo se to ten den, kdy se to stalo. Nejdříve jsme si mysleli, že máme nějaké halucinace," popsala.

Odvolací senát

I když měl soud k dispozici celou řadu posudků, příčinu neštěstí neobjasnil a soudce Jaromír Pšenica proto všech deset obžalovaných zprostil viny. Případ má teď na stole odvolací senát a má takové podmínky, aby rozhodl co nejrychleji, potvrdil místopředseda Krajského soudu v Ostravě Igor Krajdl.

„Jsme si vědomi toho, že trestní řízení v daném případě trvá velmi dlouho. A proto jsme senátu, který věc projednává, uvolnili ruce. Byl mu zásadním způsobem snížen počet přidělených věcí. Kdy o odvolání senát rozhodne není zatím jasné.