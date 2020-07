Havlíček k železniční nehodě: Došlo k selhání lidského faktoru, strojvůdce asi projel na červenou

Už víte, co se přesně stalo?

Nyní je to v rámci šetření. Můžeme se v tuto chvíli domnívat, jsou samozřejmě určité indicie. Faktem je a vše k tomu spěje, že došlo k selhání lidského faktoru. S největší pravděpodobností strojvůdce projel návěstidlem na červenou. A i když se jedná o velmi dobře zabezpečenou trať na bázi takzvaného liniového vlakového zabezpečení LS, které udržuje strojvedoucího v takzvané bdělosti.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celý rozhovor s ministrem průmyslu a dopravy Karlem Havlíčkem (za ANO) k nehodě u Českého Brodu

Musí řádově po deseti až dvaceti sekundách mačkat neustále takzvané tlačítko bdělosti. Pokud projede na červenou, tak se ozve signál a následně vlak zastaví, nicméně může se rozjet.

Je tam celá řada dohad, proč k tomu došlo a proč se zřejmě ještě rozjel, ale vzhledem k tomu, že pan strojvedoucí nehodu nepřežil, tak se bude situace vyšetřovat.

Co je možné prostřednictvím Drážní inspekce z nehody zjistit, ze záznamových zařízení z vlaku?

Mám rychlou informaci z noci, protože jsem byl na místě, že vepředu a vzadu ve vlaku existuje jakýsi indikátor toho, co mohlo nastat. Protože vepředu byla lokomotiva značně zničená, nelze předpokládat, že tam něco bude. Nicméně vzadu by mohla být určitá uložená informace, bude se to zjišťovat. Ale berte to tak, že jsou to informace, které jsem měl z jedné nebo druhé hodiny ranní od ředitele Českých drah. Nechtěl bych předbíhat, odkud se co bude zjišťovat a jakým způsobem.

Trať u Českého Brodu zůstává po nehodě neprůjezdná. Začalo odstraňování škod Číst článek

Mluvíte o tom, že trať je jedna z nejlépe zabezpečených v České republice. Přitom na stejné trati mezi Prahou a Kolínem v pátek v podvečer u Běchovic narazil vlak bez cestujících do čekajícího rychlíku. Nikdo se naštěstí nezranil. Je to náhoda?

Tam to bylo něco úplně jiného. Co se stalo v Běchovicích, nechci bagatelizovat, ale pendolino srazilo člověka, který přecházel přes koleje. Následně musel zastavit, pro pasažéry tam měl náhradní osobní vlak, přejel pendolino a pak se vracel zezadu a otřel se o vlak, který projížděl kolem. Tam by to nešlo systémově podchytit, nebyla to otázka zabezpečení nebo nezabezpečení tratě. Bylo to ve velmi nízké rychlosti.

Nesouvisí to. Ani na této trati se nedalo bezpečnostně udělat nic moc navíc. Skutečně tam zřejmě došlo k fatálnímu selhání strojvedoucího. Otázka je proč, mohl být v daném okamžiku v horším zdravotním stavu. Těžko v tuto chvíli předvídat.

Musím vysoce ocenit práci integrovaného záchranného systému. Počínaje hasiči, přes policii, samozřejmě záchranáře, vrtulníky a tak dále. Fungovalo to všechno skutečně velmi velmi dobře. Krátce po nehodě už tam všichni byli. Naštěstí to nebylo z hlediska terénu nepřístupné, hned vedle byla silnice nižší třídy. Bylo tam okamžitě vytvořeno traumacentrum. A musím říct, že záchrana probíhala naprosto profesionálně a všichni to zvládali velmi dobře.