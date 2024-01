Policie po středeční nehodě vlaku u Bohumína prověřuje kamion s nadměrným nákladem. Trať stojí

Železniční hasiči dál odstraňují následky středeční srážky vlaku a nákladního automobilu u Dolní Lutyně na Karvinsku. Policisté mezitím zjišťují, zda měl řidič kamionu povolení pro jízdu s nadměrným nákladem. Jel totiž po velmi úzké silnici, která vede k zeleninové farmě. Na přejezdu uvázl, stihl ale vyskočit. Nehodu nepřežil strojvedoucí vlaku. Dvě desítky cestujících utrpělo zranění. Doprava v místě bude obnovena nejdříve v sobotu. Bohumín 9:07 25. ledna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít U Bohumína se srazil vlak s nákladním autem | Zdroj: Hasičský záchranný sbor České republiky

Řidič nákladního automobilu vjel před srážkou na přejezd, kde zřejmě uvízl, poté spadly závory. Náklad, který řidič vezl, měl být nadměrný. Policisté proto také prověřují, zda vůz převážející vrtnou soupravu do areálu nedaleké farmy směl poměrně úzkou komunikací mezi poli vůbec projíždět.

Nákladní vůz patří společnosti Spro, která se věnuje i přepravě nadměrných nákladů. Její zástupci se zatím nechtěli k nehodě vyjadřovat.

U Bohumína se srazil vlak s nákladním autem. Jeden člověk zemřel, 20 lidí je zraněných Číst článek

Nákladní vůz řídil Čech. „Souprava byla určena na převoz nadměrných nákladů. Jednalo se o důlní zařízení. Pravděpodobně o vrtnou soupravu. Ta po nárazu vlaku skončila několik desítek metrů od místa nehody,“ uvedl ředitel moravskoslezské policie Tomáš Kužel.

Vrtná souprava mířila do areálu Farmy Bezdínek. „Stavíme sklad zeleniny, měla vrtat piloty pro základy stavby,“ popsal její jednatel Jiří Stodůlka.

Přejezd podle něj pravidelně využívají zásobovací kamiony i zemědělci s těžkou technikou, před lety byl opravován. Před časem při úvahách o zřízení autobusové linky pro zaměstnance upozornili kraj, že nízkopodlažní autobusy by podle dopravce mohly mít problém místem projet.

Odstranění trosek

Vlaky mezi Karvinou a Bohumínem stále nejezdí. Ve čtvrtek je na řadě odstranění trosek poškozené lokomotivy a prvního vagonu, uvedl mluvčí Správy železnic Martin Kavka.

„Postupně odřezáváme jednotlivé součásti lokomotivy a vagonu. To budeme dělat dnes celý den,“ řekl Kavka. Dodal, že teprve po odstranění všech trosek nastoupí další četa na opravu poškozeného kolejiště.

U Bohumína se srazil vlak s nákladním autem | Zdroj: Policie ČR

Provoz na koridoru mezi Karvinou a Bohumínem a dál na Slovensko bude po jedné koleji obnovený pravděpodobně v sobotu. „Pokud se dnes nepodaří trosky odstranit, pravděpodobně se termín obnovení ještě posune,“ doplnil Kavka.

Do té doby jezdí mezinárodní vlaky odklonem, ostatní cestující by taky raději měli počítat se zpožděním. V úseku České dráhy zavedly náhradní autobusovou dopravu. Zprovoznění druhé koleje předpokládá Správa železnic zhruba do dvou týdnů.

Práce na odstranění následků kolize začaly ve středu odpoledne, kdy vyšetřovatelé ukončili práci na místě nehody. K dispozici měli hasiči i těžkou techniku. Nejprve odpojili nepoškozené vagony, nehodový vlak je odtáhl do depa. Pak odstranili i vrak havarovaného nákladního vozu a začali odstraňovat trosky poškozené lokomotivy a prvního vagonu.

Nehoda se stala okolo 5.40 v úseku mezi Bohumínem a Dětmarovicemi. Nepřežil ji strojvedoucí vlaku. Další dvacítku lidí museli ošetřit záchranáři. Případ kriminalisté řeší jako obecné ohrožení z nedbalosti. Předběžnou škodu na vlaku a na trati Drážní inspekce odhadla na zhruba 37 milionů korun.