Nehoda zastavila provoz na D5 na Tachovsku. Řidiči musí jet do Německa oblízdnou trasou
Kvůli noční nehodě nákladního auta poblíž Přimdy na Tachovsku je přerušený provoz na dálnici D5 ve směru na Rozvadov. Objízdná trasa vede přes Přimdu. Vyplývá to z informací Národního dopravního informačního centra.
Nákladní auto havarovalo na 140. kilometru dálnice D5 před čtvrteční půlnocí. Náhradní trasa ve směru k německým hranicím začíná na sjezdu 136 Mlýnec a vede přes Přimdu na exit 144 Kateřina, kde se auta vrací zpět na dálnici. Ve směru od Rozvadova na Prahu je dálnice průjezdná.