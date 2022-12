Na železnici u Moravského Písku se staly dvě nehody, vlaky mezi Rakouskem a Polskem naberou zpoždění

Dvě nehody na železničním přejezdu u Moravského Písku zastavily ve čtvrtek ráno provoz na mezinárodním koridoru mezi Rakouskem a Polskem. Jeden člověk zemřel. České dráhy nahrazují regionální spoje autobusovou dopravou z Hodonína do Moravského Písku. Vlaky tu nepojedou zřejmě celé dopoledne, mezinárodní spoje naberou velká zpoždění. Médiím to řekli mluvčí Českých drah a Drážní inspekce. Moravský Písek 8:20 8. 12. 2022 (Aktualizováno: 8:28 8. 12. 2022) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Omezení způsobené nehodami bude trvat celé dopoledne (ilustrační foto) | Foto: Jiří Špaček | Zdroj: Český rozhlas

„Podle dostupných informací došlo na železničním přejezdu mezi Bzencem a Moravským Pískem k vykolejení jednoho vozu osobního vlaku, zhruba ve stejné době se na stejném přejezdu střetl nákladního vlak s osobou,“ uvedl mluvčí Drážní inspekce Martin Drápal.

Člověk po srážce s nákladním vlakem zemřel, potvrdila médiím mluvčí jihomoravských záchranářů Michaela Bothová.

V brněnských Maloměřicích vykolejily tři vozy nákladního vlaku. Provoz je omezený na jednu kolej Číst článek

„Osoba zemřela před naším příjezdem, utrpěla zranění neslučitelná se životem,“ uvedla Bothová. Ve vykolejeném vlaku nebyl nikdo zraněn.

Nehody zcela zastavily provoz na mezinárodním koridoru z Rakouska do Polska.

„Regionální spoje nahrazujeme autobusovou dopravou mezi Hodonínem a Moravským Pískem. U mezinárodních vlaků jsou oběhy souprav složitější, autobusem je nahradit nelze,“ uvedl mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský.

Podle internetových stránek Českých drah se omezení, které by mělo trvat do 12.30, dotkne pěti mezinárodních spojů. Jsou to Vindobona, Moravia, Polonia, Porta Moravica, Sobieski a Báthory.