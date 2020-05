Cyklisté patří k nejméně ukázněné skupině účastníků silničního provozu. U nehod často hraje roli alkohol

Alkohol nepatří ani za volant, ani na kolo - přesto to ale ne všichni respektují. Pro cyklisty v našich podmínkách není nějaké to pivo na výletě nic výjimečného, i když v Česku pro ně dál platí nulová tolerance alkoholu. Přitom u skoro třetiny nehod, které loni cyklisti způsobili, hrál alkohol roli. Vyplývá to z policejních statistik. Jenže dál platí, že ten, kdo si před jízdou na kole dá třeba jen malé pivo, porušuje zákon.

