Strojvedoucí na cestě do práce nastoupil do špatného vlaku, vyskočil za jízdy

Devětatřicetiletý strojvedoucí jel do práce do Ostravy, ale v Bohumíně nastoupil do vlaku v opačném směru. Když si to uvědomil, hned za nádražím z vlaku vyskočil. Zranil se mimo jiné v obličeji a na rukou.

‚Jde o různé chyby.‘ České dráhy provedly 300 kontrol strojvůdců, systémová pochybení nenašly Číst článek

„My jsme tuto událost přijali jako pracovní úraz,“ potvrdila karvinská policejní mluvčí Zlatuše Viačková.

I když měl zřejmě strach, že přijde pozdě do práce, udělal velkou chybu. „Prosíme cestující, aby se v žádném případě nepokoušeli otvírat dveře za jízdy vlaku,“ řekla mluvčí Českých drah Gabriela Novotná.

Jak podle policie, tak Českých drah je tento případ zcela výjimečný.