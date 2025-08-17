Nejde dělat jenom jednu věc, to by se člověk zbláznil. Dokud to jde, dělám obojí, říká flétnistka a vědkyně
Hudebnice Tereza Tomášková vedle studia na gymnáziu navštěvuje i konzervatoř. Vyhrává prestižní hudební soutěže ve hře na příčnou flétnu. Zároveň se ale věnuje vědeckému výzkumu na Ústavu molekulární genetiky. „Chci za sebou nechat nějakou pozitivní stopu,“ říká finalistka Středoškoláka roku v rozhovoru pro iROZHLAS.cz.
Co pro vás znamená to umístění v Top 25 Středoškoláků v Česku?
Řekla bych, že je to pro mě zejména dobrá zpětná vazba. Protože to, co dělám, se mi najednou vrací i jiným stylem než doposud. A je to také o těch lidech. Seznámila jsem se s dalšími stejně aktivními lidmi.
Jak jste se dostala k aktivitám mimo studium střední školy? Hrajete na příčnou flétnu, ale zároveň se hodně věnujete biologii. Proč jste se rozhodla, že to budete dělat na takové úrovni?
K hudbě jsem byla vedena celý život, i proto jsem u toho potom zůstala. Hodně jsem se v tom našla a zjistila jsem, že je to to, co mě opravdu naplňuje. Zároveň jsem ale věděla, že nechci v životě dělat jenom hudbu, kvůli problémům s uživením a takovým praktickým věcem.
Říkala jsem si, že je opravdu náročné dělat celou dobu naplno pouze jednu věc. Přemýšlela jsem, co by mě tak mohlo bavit. A jelikož jsem odmalička směřovala i k té medicíně a biologii, tak jsem se o to začala více zajímat. Zůstala jsem u toho a zjistila jsem, že mě naplňuje oboje úplně stejně. A dokud to jde skloubit, tak to dělám.
Čeho byste chtěla v životě dosáhnout, čemu byste se chtěla věnovat?
Určitě bych chtěla pokračovat spíše v biologii, konkrétně v té medicíně. Ráda bych pokračovala ve výzkumu. Čeho přesně bych chtěla dosáhnout nevím, ale třeba, abych za sebou nechala nějakou pozitivní stopu v tom výzkumu.
Hudbu bych si taky chtěla udržet, aby mi to tak hezky vyvažovalo tu vědu. Jak jsem říkala, nejde dělat jenom jednu věc. To by se člověk zbláznil.
Nepřemýšlela jste o tom, že byste například hrála s nějakým orchestrem?
Ano, o tom jsem samozřejmě přemýšlela. Jenže hrát s orchestrem, který je na úrovni, vyžaduje každodenní zkoušky. A to by asi úplně nešlo skloubit s tou prací ve vědě nebo jako lékař.
Určitě bych si ale ráda potom našla nějaké hudební uskupení. Dříve jsem hrála ve flétnovém orchestru, to bylo super. Byl takový poloprofesionální a zároveň poloamatérský, zkrátka takové polo. Měli jsme zkoušky večer. Takže kdybych si našla znovu něco podobného, tak by to bylo ideální.
Na závěr máte něco, co byste chtěla vzkázat dalším mladým lidem nebo vrstevníkům?
Určitě ať se nebojí zkoušet dělat nové věci, protože bez toho se nikdy nic nezačne. A také aby byli aktivní, protože to stojí za to.