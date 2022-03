‚Nejde o podezření z trestného činu.‘ Policie odložila možné neposkytnutí pomoci prezidentu Zemanovi

„K vaší žádosti sděluji, že v předmětné věci bylo policejním orgánem dne 23. 2. 2022 rozhodnuto o odložení věci, kdy policejní orgán dospěl k závěru, že nejde o podezření z trestného činu a nebylo namístě věc vyřídit jinak,“ sdělil České televizi Lukáš Hossinger, šéf Okresního státního zastupitelství v Rakovníku, které mělo případ možného neposkytnutí pomoci na starosti.

Zeman listinu podepsal sám a při vědomí. Policie odložila případ říjnového svolání sněmovny Číst článek

Zeman byl do Ústřední vojenské nemocnice převezen z lánského zámku loni 10. října, tedy až po volbách do sněmovny. Na záběrech pořízených před nemocnicí byl v bezvládném stavu. Spekulovalo se o tom, že mu jeho blízcí spolupracovníci – tedy Mynář, mluvčí Jiří Ovčáček či poradce Martin Nejedlý – předtím nezajistili dostatečnou pomoc. Mynář to kategoricky odmítl s tím, že všichni z prezidentova okolí i jeho ošetřující lékař Miroslav Zavoral Zemana pravidelně přesvědčovali, aby souhlasil s hospitalizací.

„Vždycky byl nutný souhlas pana prezidenta jako osoby svéprávné a svébytné. Bohužel podařilo se to až na tu neděli po volbách. Do té doby jsme dělali všichni všechno pro to, aby se to podařilo,“ zdůraznil Mynář v listopadu, kdy podával vysvětlení na policii. Trestní oznámení, která v této souvislosti obdržela policie, označil za politickou záležitost.

Kromě Mynáře si policie předvolala například také šéfa ochranky prezidenta Martina Baláže či hradního protokoláře Vladimíra Kruliše.